Când veți ieși la pensie?

Va crește vârsta la care veți ieși la pensie? Este vorba despre anunțul făcut vineri, 29 ianuarie, de către Lucian Croitoru. Economistul a subliniat că „treptat, acolo se va ajunge”.

„Creșterea opțională a vârstei de pensioanre: o decizie necesară pentru buget și corectă pentru oameni

Pe 28 ianuarie anul acesta, doamna ministru Raluca Turcan a făcut într-o conferință de presă și următoarea declarație.

„…să existe opţiunea pensionării la 70 de ani şi această opţiune să fie cumulată cu optarea, după vârsta standard de pensionare, între pensie şi salariul la stat”.

Susțin această propunere și îi adresez felicitări doamnei Turcan. Măsura este corectă pentru oameni și necesară pentru finanțele țării. Măsura ar introduce flexibilitate pentru angajat și angajator. Mai mult, cred că măsura este benefică si din alte perspective, inclusiv din perspectiva calității competiției de pe piața muncii, dar nu intru aici în detalii”, a scris Lucian Croitoru pe Facebook.

Va crește vârsta de pensionare?

„Știu din propria experiență că măsura ar putea fi criticată pentru că, chipurile, are darul de a limita disponibilitatea locurilor de muncă pentru tineri. O astfel de critică nu este însă justă pentru că (i) angajarea nu ar trebui să se facă pe alte criterii decât competența și alte aptitudini și pentru că (ii) o economie care crește creează locuri de muncă. Sper că măsura propusă de doamna Turcan să nu fie întâmpinată cu rezistență bazată pe argumente greșite.

Cred în această idee de mai mult timp. Pe 8 decembrie 2019 am făcut această postare referitor la vârsta de pensionare:

„În câteva țări, vârsta la care se iese la pensie este relativ mare. Italia: 67 de ani; SUA: 67 de ani; Franța: 67 de ani; Islanda: 67 de ani; Israel: 67 de ani; Grecia: 67 de ani; Finlanda: 68 de ani.

Se va ieși la pensie la 70 de ani?

Îmi dau seama că ideea mea de a muta vârsta de pensionare la 70 de ani va fi privită prost. Dar, treptat, acolo se va ajunge. În România am putea începe prin a lăsa vârsta de pensionare la 65 și să dăm prin lege opțiunea celor care pot și vor să muncească să iasă la pensie la 70 de ani. Asta ar fi un Pareto improvement (evident, în domeniile unde sunt condiții foarte grele de muncă ar funcționa excepțiile de la regulă).”

Când eu am făcut această postare am primit critica referitoare la potențialul măsurii de a limita locurile de muncă disponibile pentru tineri. Așa cum am menționat deja, critica are ca ipoteze greșite existența unei economii stagnante și a contraselecției pe piața muncii”, a conchis acesta.

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea