Liderul mișcării iraniene Gardienii Revoluției, Qassem Fatahillah, a fost omorât, în apropierea casei sale. În urmă cu doar două zile, Marea Britanie declarase Gardienii Revoluției organizație teroristă. De altfel, Gardienii Revoluției au arestat săptămâna trecută șapte persoane având legături cu Marea Britanie în contextul protestelor antiguvernamentale.

Declararea Gardienilor Revoluției, armata ideologică a Iranului, drept grupare teroristă ar însemna că apartenența la această organizație, participarea la reuniuni și afișarea publică a siglei sale ar deveni o infracțiune, informează Reuters.

Londra a declarat oficial drept grupare teroristă Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, care a arestat şapte persoane care aveau legături cu Regatul Unit în contextul protestelor antiguvernamentale.

Decizia, care va fi anunţată în următoarele săptămâni, este susţinută de ministrul securității, Tom Tugendhat, şi de ministrul de interne, Suella Braverman, se arată într-un articol publicat luni de Telegraph, care citează surse.

BREAKING: Iranian Revolutionary Guard Official, Qassem Fatahillah, was reportedly assassinated outside his house. #IranRevoIution #FreeIran2023 #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/vNVsP4W31I

— CassiusClan (@ClanCassius) January 4, 2023