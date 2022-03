Mai precis, Yakov Rezanţev a fost ucis în urma unei lovituri ucrainene asupra postului de comandă al Armatei 49 ruse, din sudul Ucrainei, potrivit informațiilor transmise de The Mirror.

Amintim că o ofiţerul rus de rang înalt a fost citat la începutul războiului ca fiind cel care le-a spus soldaţilor că invazia se va „termina rapid”, ceva ce Rusia nu a reușit să facă. Informația respectivă a apărut după ce un soldat rus a fost auzit într-o înregistrare difuzată de serviciile de securitate ucrainene, în timp ce vorbea despre o interacțiune cu comandantul care a fost răpus recent.

„Ştiţi ce ne-a spus? A spus că nu este un secret că mai sunt doar câteva ore până la sfârşitul acestei operaţiuni speciale. Şi acum acele ore durează o veşnicie. Tovarăşe general, la naiba, urăsc această situaţie. Şi el a spus doar ‘Fiule, fii puternic’ şi apoi a plecat”, spunea soldatul.

De asemenea, un jurnalist ucrainean stabilit în SUA a declarat că Yakov Rezanţev este „cel mai probabil, criminalul notoriu al civililor din Mariupol”.

Ministerul britanic al Apărării a transmis anterior informații despre cele mai recente evoluții ale invaziei din Ucraina. Potrivit oficialilor din Regatul Unit, trupele ucrainene au reușit să reocupe orașe și poziții defensive la periferia estică a Kievului.

Este vorba despre faptul că Ucraina a putut să reocupe orașe și poziții defensive până la 35 de kilometri la est de Kiev, după ce forțele ruse s-au retras.

Contraatacurile ucrainene și retragerea forțelor ruse pe liniile de aprovizionare supraextinse au permis Ucrainei să reocupe orașe și poziții defensive până la 35 de kilometri la est de Kiev. Este probabil ca forțele ucrainene să continue să încerce să împingă forțele ruse înapoi de-a lungul axei nord-vestice de la Kiev spre aerodromul Hostomel”, a informat ministerul.

De asemenea, oficialii britanici spun că forțele ruse „încearcă în continuare să ocolească Mykolaiv în timp ce încearcă să se îndrepte spre vest, spre Odesa, progresul lor fiind încetinit de probleme logistice și de rezistența ucraineană”.

Totodată, autoritățile din Ucraina au informat la rândul lor că au reușit să recucerească teritoriile la est de Kiev în urma unor lupte intense, anulând astfel câștigurile anterioare ale Rusiei.

[2] UPDATE – As a result of Ukrainian strike on the command post of 49th Russian Army on the south of #Ukraine, at least one Rus. General was killed – presidential aide A. Arestovych. This is most likely the notorious murderer of civilians in #Mariupol Lt. Gen. Yakov Rezantsev. pic.twitter.com/l8veCnV3FI

— Victor Kovalenko (@MrKovalenko) March 25, 2022