Florin Cîțu a demis un secretar de stat, la numai o zi după ce a fost a numit. Care este motivul?

Secretarul de stat, susținut de PNL Bacău, a primit validarea pentru această poziție în conducerea centrală a PNL încă din urmă cu 3 luni, conform informațiilor transmise de stiripesurse.ro

PNL Bacău a avut recent alegerea conducerii filialei, care și-a exprimat opțiunea pentru Ludovic Orban la congresul PNL. Potrivit sursei menționate, după ce a fost observată numirea unui secretar de stat susținut de o filială PNL pro-Orban, oamenii lui Florin Cîțu au trecut la revocare.

Decizia de eliberare a fost publicată în Monitorul Oficial

De asemenea, biroul de presă al Guvernului susține că „decizia de eliberare a fost publicată în Monitorul Oficial pentru că la numire nu a fost respectată procedura. Trebuie să fie publicată în Monitorul oficial HG-ul de reorganizare pentru Ministerul Sănătății, care atestă că este nevoie de încă un post de secretar de stat”.

În prezent, organigrama Ministerului Sănătății prevede 5 posturi pentru funcția de secretar de stat, iar în momentul de față sunt ocupate doar 4.

Ce spune Florin Cîțu după ce l-a revocat pe ministrul Finanțelor?

Amintim că premierul Florin Cîţu a anunţat joi că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru de Finanţe, care ulterior, a fost semnată de președinte. Florin Cîţu a precizat că a început evaluarea membrilor Cabinetului său cu portofoliul unde el a propus ministrul, adică la Ministerul Finanţelor.

„În primul rând am făcut ce am promis. Am spus că voi face o analiză a tuturor ministerelor şi era normal să încep cu analiza ministerului unde eu am propus ministrul şi dacă nu ai curajul să îţi faci propria analiză atunci nu mai începi cu această analiză. Am făcut o analiză a acestui portofoliu, decizia am luat-o marţi.

I-am spus domnului ministru (Alexandru Nazare) să îşi dea demisia, am anunţat liderii coaliţiei. Aseară m-a anunţat că nu îşi dă demisia şi am mers mai departe cu planul de revocare. Este important ca proiectele să continue într-un ritm alert, pentru că este nevoie de ele pentru România.

Contează cel mai mult ca echipa guvernamentală să performeze, nu este vorba despre numele unui ministru x sau y, ci despre toată echipa, iar responsabilitatea mea este ca toată echipa să performeze. Iar atunci când văd că avem undeva dificultăţi în a performa nu voi da înapoi pentru a lua decizia cea mai bună pentru români”, a spus Florin Cîţu.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României