Adevărul.ro prezintă o situație fără precedent din lumea fotbalului. Se pare că este vorba despre pierderea financiară care se prefigurează în cazul lui Kylian Mbappe, în vârstă de 22 de ani care vrea să fie lăsat să plece, înainte de termen.

Totul ar fi pornit din vară, în momentul în care patronul Nasser Al-Khelaifi a dorit să îl țină pe starul francez în lot. Alături de Mbappe şi pe Neymar, lângă care a sosit şi Messi între timp, PSG va avea un trident ofensiv de şapte stele, însă practica nu a fost cea așteptată.

Mai exact, PSG tocmai a înregistrat primul eşec din campionat, în weekend: 0-2, în deplasare, cu Rennes. La rândul său, Neymar are un gol în şapte partide oficiale şi acela din penalty, iar Messi a punctat şi el o dată în cinci apariţii.

Pe de altă parte, Mbappe, singurul care s-a ridicat la nivelul aşteptărilor are la activ 11 meciuri, 4 goluri, 5 pase decisive vrea să plece și el în mod ”gratuit” în contextul în care aducerea sa de la Monaco, în iulie 2018, a costat 145 de milioane de euro.

Potrivit sursei citate, în vara acestui an, PSG a refuzat toate ofertele primite de la Real Madrid, iar ultima, sosită înainte de încheierea perioadei de mercato, pentru peste 200 de milioane de euro.

Deși a preferat să aibă aproape un fotbalist, ultimul interviu al lui Mbappe ar putea crea probleme financiare majore pentru omuld e afaceri din Qatar.

Într-un interviu acordat pentru RMCS Sport, se confirmă această situaţie. Mai exact, încă de la începutul dialogului cu jurnalistul Jerome Rothen, Mbappe şi-a clarificat poziţia precizând că a dorit să plece și asta s-a și întâmplat ulterior.

„Am cerut să fiu lăsat să plec şi, din acel moment, nu mi-am dorit prelungirea contractului“, a spus acesta.

Vor aduce un jucător ”de calitate”

În același timp, internaționalul francez a mai declarat că a făcut tot posibilul ca PSG să încaseze o sumă de transfer după plecarea sa, în contextul în care va fi nevoie de bani pentru a aduce un jucător ”de calitate”.

„Mi-am dorit ca PSG să mă vândă ca să primească o sumă de bani pe care să o folosească pentru aducerea unui jucător de calitate. Le-am şi spus asta din timp. Speranţa mea era ca atât eu, cât şi clubul vom avea de câştigat. Nu mi-a plăcut deloc că s-a lăsat de înţeles că am anunţat că vreau să plec, în ultima săptămână din august, înainte de terminarea perioadei de transferări. Am anunţat clubul din luna iulie că vreau să plec“, a mai adăugat acesta.

În ceea ce privește acuzațiile potrivit cărora ar fi în război cu Leonardo, directorul sportiv al clubului, Mbappe neagă tot. El susține că a fost fericit în toată perioada în care a fost la PSG și încă este, însă poziția sa este una destul de clară.

„S-a speculat că am respins şase, şapte oferte de prelungire şi că am refuzat să mai vorbesc cu Leonardo. Ceea ce nu e adevărat deloc. În cei patru ani, de când sunt la PSG, am fost mereu fericit. Şi încă sunt. Dar poziţia mea a fost clară. Le-am spus că vreau să plec şi le-am spus asta din timp. Dar îi respect pe cei din club. Şi le-am transmis: «Dacă nu vreţi să plec înainte de expirarea contractului, atunci stau până la final»“, a declarat Mbappe.

De menționat este faptul că, toate declarațiile făcute de sportiv au confirmat speculațiile din ultima perioadă. Mai exact, în luna ianuarie, francezul va semna cu Real Madrid, acolo unde va şi ajunge, din postura de fotbalist liber de contract, din vara anului viitor.

Pe lângă e, preşedintele Florentino Perez mai are un plan de rezervă. Acesta intenţionează să-l ia şi pe norvegianul Erling Haaland (21 de ani). Problemele sunt însă costul tranzacției. Mai exact, această mutare se va face în schimbul sumei de 75 de milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere din contractul lui Haaland cu Dortmund.