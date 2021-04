Ies la iveală amănunte şi dezvăluiri absolut incendiare. Fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, ar pregăti un tun de proporţii.

Dosar pentru un greu din Guvern

Se pare că Laura Codruţa Kovesi, sefă a Parchetului European, pregăteşte un dosar greu. Instituţia condusă de Kovesi are puteri depline, alaturi de OLAF, sa ancheteze fraude legate de orice fel de conexiuni pe banii europeni.

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) il are reprezentant pentru Romania pe Lucian Isar, un personaj controversat in domeniul bancar, un adversar declarat al guvernatorului Mugur Isarescu si al echipei acestuia.

Isar ar face obiectul unei anchete interne a BERD intrucat ar fi facut niste contracte de consultanta bazate pe “lipsa de loialitate”. Ar fi folosit informatii din interiorul institutiei pentru a le furniza partilor implicate in contracte directe, aducand prejudicii, dupa cum ne spun sursele, anunţă ziuanews.ro.

Intrucat este vorba despre bani europeni, fie ca sunt de la BERD, de la BCE sau prin alte trasee ale Comisiei UE, daca ajung in litigiu, atunci se pot ancheta doar de OLAF, sau mai nou de Parchetul European al lui Kovesi.

Totul s-ar putea întâmpla dupa finalizarea anchetei interne a BERD, care se va incheia pana la finalul lunii in curs, si dupa inaintarea rezultatelor la OLAF si Parchetul European. Ca atare am putea asista in curand la un dosar european pe care Kovesi il face lui Isar.

Lucian Isar este un prieten apropiat al lui Florin Cîțu. În aceste momente, Isar nu este numai reprezentantul Romaniei la BERD, ci si consilierul special al actualului premier pentru chestiuni legate de imprumuturi externe, unul dintre cei care “aduce bani de afara”.

O mare parte din acuzatiile pe care i le aduce BERD e legata de aceste imprumuturi din surse “care contravin politicilor UE”, mai spun cei de la ziuanews.ro.

