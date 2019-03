Kovesi, la un pas de a pierde totul! Dezvăluiri explozive despre noul dosar

Kovesi s-a trezit în birou cu mai mulţi avocaţi, în timp ce studia dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Aceştia au informat-o că s-a făcut un nou denunţ pe numele său.

„Le-am spus că nu am fost citată”, a zis ea.

„Am ramas in birou, mi s-a adus la cunostinta o invinuire, ca as fi coordonat grup organizat in DNA cu procurori trimisi in judecata. Mi-a fost predat un proces verbal care nu este semnat de procuror”, a adaugat Kovesi.

Este vorba de dosarul în care sunt urmăriţi penal şi foştii procurori DNA Lucian Onea şi Mircea Negulescu.

Kovesi este acuzată de complicitate la represiune nedreaptă, sub forma participaţiei improprii, şi grup infracţional organizat.

Aceasta susţine că i s-a făcut o înscenare pentru a o împiedica să ajungă în fruntea Parchetului European.