,,Face parte din treaba mea să rezist și să rămân calmă. Este nevoie de curaj și curaj, pentru că mergem după oameni bogați și puternici. Sunteți față în față cu mari corporații care își pot permite cei mai scumpi avocați. Uneori te lupți cu un partid care are legături politice. Deci, trebuie să țineți cont, în cel mai rău caz, de amenințare. Trebuie să poți rezista asta. De îndată ce frauda maghiara cu banii UE a făcut urme în țările MOA, autoritățile judiciare maghiare sunt obligate să împărtășească informații. Când am luptat împotrivă corupției că procuror în România, au existat aproape întotdeauna legături cu cazuri din Ungaria și Bulgaria învecinate. Cunosc bine regiunea, asta ajută. Dar acum sunt procuror în numele întregii UE. Și credeți-mă: nicio țară din UE nu are mâinile curate. (…) Toți procurorii europeni s-au angajat să servească nu interesul tarii lor, ci interesul comun al Parchetului European.”, a declarat fosta șefă a DNA.

,,Nu-mi permit un început prost, pentru că, dacă parchetul nu reușește din cauza asta, criticii vor spune: „Vedeți că MOA nu a fost o idee bună”. Așa că vreau să fiu complet pregătită din ziua în care deschidem primele dosare. Încă ne lipsește bugetul pentru a instala o divizie crucială de avocați și analiști financiari aici la sediul central. Avem cu adevărat nevoie că ele să fie eficiente și decisive.”, a spus Laura Codruţa Kovesi.

„Nu a existat o prioritate pentru a investiga aceste infracțiuni”

,,Am constatat cu surprindere că sunt foarte mari discrepanțe. Există state membre în care sunt investigate sute de dosare în fiecare an și state în care sunt investigate trei sau patru dosare. Nu înseamnă că acele state sunt cele mai curate, ci poate că nu a existat o prioritate pentru a investiga aceste infracțiuni. Parchetul European este un răspuns pe care Europa îl dă acestei provocări. Pentru a avea succes, avem nevoie de câteva condiții. Prima este independența sistemului judiciar. Independența Parchetului European este reglementată prin regulamentul său, toți procurorii care vor lucra pentru Parchetul European vor fi independenți. A doua condiție este legată de resurse. Bugetul pe care l-am cerut este în jurul a 55 de milioane de euro. Astfel, vom putea avea 140 de procurori în cele 22 de state membre. Ei trebuie, cel puțin pentru început, să investigheze minim de 3.000 de dosare”, a declarat Laura Codruța Kovesi, pentru publicaţia olandeză Nrc.nl.