Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, a adresat liderilor statelor UE o propunere cheie privind formarea unor unităţi specializate în susţinerea cercetărilor procurorilor europeni care să cuprindă anchetatori pentru probleme financiare, impozite şi vamale. Ea a lansat această solicitare într-un articol publicat în influentul ziar german Die Welt. Articolul integral semnat de la Laura Codruța Kovesi în Die Welt:

„Crima organizată. Aşa ajunge să treacă în ofensivă UE în lupta împotriva bandelor de infractori (II.)

În momentul în care EPPO primeşte o relatare credibilă privind infracţionalitatea, va exista o îmbunătăţire vizibilă. Să vorbim de un exemplu actual, operaţia „Platinum Rush”. În iulie 2019 autorităţile germane au demarat cercetările privind o fraudă TVA planificată.

În cazul unor astfel de înşelăciuni, în Germania se prevede ca primele condamnări să aibă loc, în medie, în termen de trei ani de la demararea cercetărilor. Astfel, autorităţile naţionale i-au chemat în faţa justiţiei pe primii suspecţi potrivit acestor prevederi.

Când EPPO a preluat acest caz în iunie 2021, cercetările s-au extins asupra a trei alte state membre. Am identificat noi suspecţi şi active. În noiembrie 2021 am reţinut primele persoane şi am confiscat active în valoare de 3 milioane euro. După cinci luni aveam o listă de 30 de suspecţi, precum şi o primă condamnare definitivă şi confiscare. Alţi trei suspecţi vor apărea în câteva săptămâni în faţa justiţiei.

Kovesi spune că EPPO e singurul în stare să lichideze întreaga bandă de crimă organizată

Am fost un accelerator demn de luat în seamă. Iar ceea ce este şi mai important: suntem singurii care suntem în stare să lichidăm întreaga bandă de crimă organizată pe care am descoperit-o în spatele acestui sistem.

Având 35 de birouri în 22 de state membre, procurorii noştri europeni delegaţi lucrează împreună direct, separat de sistemul greoi şi încet al asistenţei legale reciproce.

Nu suntem mai rapizi doar când vine vorba despre cazuri singulare, ci şi în situaţia de descoperire a unor noi activităţi infracţionale, de introducerea unor noi cercetări bazate pe informaţii pe care nu le deţine nimeni altcineva.

La acest moment nimeni nu este mai capabil decât EPPO în cercetarea tuturor încrengăturilor posibile dintr-un caz cu caracter transfrontalier. Accesul nostru direct la toate informaţiile privind cazurile înregistrate în statele membre ne permite să stabilim legături în a descoperi active ce altfel nu ar fi putut fi dezvăluite.

Propunerea adresată liderilor UE de către șefa Parchetului European

Datorită înfiinţării Parchetului European am reuşit să realizăm ceea ce numesc eu „Zona EPPO”. O zonă în care unificăm procedura în cazul anchetării fraudelor din UE.

Nu este vorba aici doar de acelaşi obiectiv, de un instrumentar comun şi proceduri simplificate. În zona EPPO nu gândim şi acţionăm internaţional, ci funcţional. De exemplu, nu ne mai ocupăm de un caz demarat în Germania şi fiind în legătură cu autorităţile naţionale abilitate din Italia şi Bulgaria. Ne gândim la o lovitură dată unei anumite organizaţii infracţionale – prin intermediul birourilor EPPO din München, Milano şi Sofia.

De aceea cer tuturor autorităţilor naţionale abilitate să preia această practică deja dovedită şi să formeze unităţi specializate în susţinerea cercetărilor noastre care să cuprindă anchetatori pentru probleme financiare, impozite şi vamale. Propun să formăm în interiorul UE o forță de elită compusă din anchetatori financiari cu înaltă calificare, dar care să-şi desfăşoare activitatea şi dincolo de graniţele UE.

Pentru aceasta nu este nevoie de modificarea vreunei legi; este o pură decizie organizatorică a autorităţilor naţionale abilitate. Poate să se realizeze chiar şi mâine”, se menționează în sursa citată.