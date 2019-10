Aceasta a declarat, astăzi, că nu este interesată de o candidatură la Preşedinţia României, iar acţiunile ei din ultimul timp demonstrează acest lucru.

„Am mai spus de 100 de ori, dar o mai spun o dată. În acest moment nu mă interesează o candidatură la Preşedinţie şi cred că tot ce am făcut în ultimul an demonstrează asta, inclusiv candidatura mea la şefia Parchetului European”, a declarat Laura Kovesi la EuropaFM.

Kovesi spune că revocarea din fruntea DNA a fost un lucru bun pentur că i-a permis să se pregătească mai bine pentru candidatura la şefia Parchetului European.

Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER, grupul de pregătire principal al Consiliului UE, la care participă reprezentanții permanenți adjuncți ai fiecărei țări. Fosta șefă a DNA a obținut 17 voturi din 22.

”Ceea ce a ținut de mine eu am făcut în fața comisiei tehnice și a Parlamentului european și apoi am așteptat. Între timp mi-am exercitat datoria la parchetul European. Am să aștept în continuare decizia finală și această procedură să se încheie”, a declarat Kovesi.

