Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi e motiv de scandal în politica autohtonă. Cei de la PSD au lansat o adevărată revoltă în fața fostei șefe a DNA. Nici după ce a fost eliminate din fruntea Direcției, PSD nu a renunțat. A încercat să-I blocheze acesteia accesul la Parchetul European. Și acum, premierul Viorica Dăncilă o atacă pe Kovesi.

„Putem lua in considerare ca toate aceste acuzatii la adresa doamnei Codruta Kovesi nu au un fundament real. Si atunci ar fi ipoteza cea mai buna pentru Romania, dar daca din cele care au aparut, din acuzatiile care au aparut in spatiul public, una dintre ele este reala? Atunci la nivel european nu se va discuta despre doamna Laura Codruta Kovesi, discutia va fi despre Romania. De aceea am avut retinere in a o sustine pe doamna Laura Codruta Kovesi”.

Ieșirea lui Dăncilă nu a rămas netaxată. Rareș Bogdan s-a dezlănțuit pur și simplu la adresa premierului după atacul la adresa lui Kovesi. Europarlaentarul a făcut-o praf pur și simplu pe șefa de la Palatul Victoria. “Mai are sens vreun comentariu?… Doar să nu uităm, nicio secundă, că trebuie să ne salvăm țara în primul rând din mâinile unor oameni a căror mentalitate o ține pe loc. Libertatea de exprimare este sfântă, dar binele tuturor este opțional. Alegem, pur și simplu, dacă vrem să progresăm sau nu”, a tunat europarlamentarul pe o rețea de socializare.

