Klaus Iohannis: Colaborarea între NATO și Uniunea Europeană este extrem de importantă

„Tocmai am terminat întâlnirea de lucru cu secretarul general NATO, domnul Jens Stoltenberg, care a venit astăzi în Consiliu. A fost o discuție destul de lungă, foarte bună, de substanță. Secretarul general ne-a informat despre stadiul în care se află pregătirile pentru Summitul de la Vilnius. Și toată lumea a avut opinii și păreri.

Eu am insistat în acest format în luarea mea de cuvânt pe câteva chestiuni care cred că sunt importante pentru români și le-aș reitera. În primul rând, colaborarea între NATO și Uniunea Europeană este extrem de importantă și am subliniat că este nevoie de o colaborare onestă, profundă, o colaborare care creează sinergie, nu competiții”, a declarat, joi, Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO

„În chestiunea de substanță, legat de NATO, Flancul Estic, Ucraina, am reluat tot ce este important pentru noi, am discutat, am luat poziţie față de chestiunea Ucraina și am spus că este vital și pentru Ucraina și pentru noi să păstrăm unitatea și solidaritatea – și în interiorul Uniunii, și în interiorul NATO, dar și între Uniunea Europeană și NATO – și să sprijinim Ucraina în continuare, necondiționat, cu tot ce avem. Pe de altă parte, este evident că întrebarea pentru summitul NATO va fi: devine Ucraina aliat sau nu?

Răspunsul a fost dat în 2008, la București. Răspunsul este foarte clar, oricine poate să citească Rezoluția de la București, care spune simplu: Ucraina și Georgia vor deveni aliați NATO. Necondiționat, fără alte puncte și subpuncte. Deci, această întrebare poate fi lămurită foarte ușor. Mai departe, sigur, când se va întâmpla, cum se va întâmpla rămâne încă deschis”, a adăugat președintele României.

Klaus Iohannis: Este extrem de important să ajutăm Ucraina și Republica Moldova

„În același timp, am reiterat și cred că este clar pentru toată lumea că noi trebuie să încercăm să facem tot ca să oprim Rusia, să se oprească din acest război ilegal. Pentru a ajuta Ucraina este în același timp nevoie să-i ajutăm în parcursul lor european. Și aici, în luarea mea de cuvânt, am fost foarte ferm.

Este extrem de important să ajutăm Ucraina, dar, în același timp, este extrem de important să ajutăm pe cei care suferă de pe urma acestui război și au nevoie de o șansă, în special, și m-am referit explicit aici la Republica Moldova, care are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijin pentru a-și crește reziliența și are nevoie de sprijin pentru a deveni membră a Uniunii Europene.

Toate aceste lucruri sunt foarte importante și aici dați-mi voie să fac o mențiune, există un pachet de sprijin prezentat de Comisia Europeană pentru Republica Moldova, o chestiune pe care, evident, am susținut-o, dar salutăm explicit faptul că s-a ajuns în acest punct. Acum, vom continua în format Consiliul European și avem o serie de chestiuni. Nu, nu mă voi referi la toate, fiindcă sunt foarte multe, unele doar puncte pe care le vom atinge pe scurt, dar unul este important”, a explicat șeful statului.