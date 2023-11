Klaus Iohannis și Carmen, soția sa, au vizitat Şcoala de fete Uthiru. Aici, în discursul său, președintele a transmis că meseria sa de bază este cea de profesor. El a vorbit despre lipsa de timp care vine împreună cu această poziție importantă de președinte și de „supraveghetor al insituţiilor democratice”.

Președintele României a vorbit în fața elevelor despre meseria de președinte al unui stat, dar și despre cea de profesor.

Iohannis a precizat că întreaga lor viața s-a schimbat odată cu obținerea acestei slujbe importante. El susține că este greu să ai o viață normală în acest fel.

Very happy to visit today the Uthiru Girls High School in Kangemi 🇰🇪 and inaugurate the donation through our Official Development Assistance program🇷🇴. We will continue to focus on implementing grass-root projects, for inclusive and qualitative education. pic.twitter.com/lTESh8VSB4

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 16, 2023