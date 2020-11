Președintele Klaus Iohannis a avut primul anunț după ce a pierdut Donald Trump alegerile din SUA. Șeful statului a ținut să-l felicite pe Joe Biden, candidatul democrat pentru Casa Albă, pe care proiecțiile îl dau drept câștigător al alegerilor prezidențiale din SUA.

„Felicitări președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept să consolidăm și mai mult parteneriatul nostru strategic solid și dinamic, în toate componentele sale. România va continua să lucreze pentru întărirea securității, prosperității și rezilienței comunității noastre transatlantice”, a scris el pe Twitter.

„Congratulations to President-elect JoeBiden on his victory. I look forward to further consolidating our solid&dynamic StrategicPartnership in all its dimensions. Romania will continue to work to strengthen the security, prosperity & resilience of our transatlantic community”, a fost mesajul transmis în limba engleză de Klaus Iohannis.

Joe Biden, care a candidat împotriva preşedintelui în exerciţiu Donald Trump la scrutinul prezidenţial din SUA din 3 noiembrie, s-a declarat onorat că americanii l-au ales să conducă ţara, într-un mesaj postat sâmbătă pe Twitter, transmite Reuters. Biden a avertizat că îl aşteaptă o muncă grea, dar a promis să fie preşedintele tuturor americanilor.

„America, sunt onorat că m-ai ales pentru a conduce marea noastră ţară. Ne aşteaptă o muncă grea, dar vă promit: voi fi preşedintele tuturor americanilor – fie că aţi votat pentru mine, fie că nu. Voi păstra încrederea pe care v-aţi pus-o în mine”, a scris fostul vicepreşedinte american pe contul său de Twitter.

Mass media americane l-au anunţat drept câştigător al alegerilor din 3 noiembrie pe Joe Biden, cu 273 de mari electori, graţie succesului înregistrat în statul-cheie Pennsylvania.

Biden va deveni cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii.

În mai multe state cheie, Donald Trump a avut un avantaj destul de important, iar apoi a pierdut șefia în fața lui Joe Biden, după numărarea voturilor prin corespendență.