Liderul AUR, George Simion, a transmis marți că au fost strânse peste 2 milioane de semnături pentru demiterea președintelui Klaus Iohannis. El consideră acțiunea „foarte democratică” și acesta este răspunsul românilor care-l aduce în Parlament. De asemenea, Simion adaugă că această campanie „este un gest politic şi o formă de a îl sancţiona pe preşedintele Iohannis”.

O formă de opoziție în România trebuie să existe

„Domnule Gâdea, eu îmi aduc aminte, că în decembrie 2020 am venit la dumneavoastră în platou, era și domnul Chirieac, și domnul Pieleanu, și domnul Ciuvică. Mi-am luat un angajament atunci, printre puţinele angajamente pe care mi le-am luat public: Să fim un partid care să facă opoziție la regimul Iohannis și la partidele acestuia.

Am inițiat această campanie de semnături în 1 noiembrie. Domnul Iohannis a fost foarte ager, o chestie necaracteristică pentru dumnealui și i-a adus repede pe cei de la PSD la guvernare şi noi atunci ne-am adresat românilor.

Rezultatul e o acțiune foarte democratică. Am mers la firul ierbii, i-am întrebat pe români și am venit cu răspunsul din partea românilor în Parlament. Sigur, nu avem în acest moment în legislativ o majoritate care să permită suspendarea președintelui, însă o formă de opoziție în România trebuie să existe, pentru că am ieșit demult din dictatură și românii au vorbit. Sunt total dezamăgiți de cei 8 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Mai departe, ne pregătim pentru alegerile care vin și sperăm să câștigăm o majoritate”, a declarat liderul AUR.

Ne pregătim pentru o viitoare majoritate parlamentară

George Simion mai spune că aproape toată clasa politică din România se află „în subordinea lui Klaus Iohannis”, care-i calcă pe urme fostului președinte Traian Băsescu.

„Această acţiune de astăzi este un gest politic şi o formă de a îl sancţiona pe preşedintele Iohannis, dar şi o clasă politică obedientă care în momentul acesta se află în subordinea lui Klaus Iohannis. Este regimul Klaus Iohannis şi vedem după epoca Băsescu, 8 ani de preşedinţie a lui Klaus Iohannis, în care nu s-a întâmplat nimic.

Noi ne pregătim, la închiderea acestei campanii de semnături, dacă vreţi un referendum naţional s-a întâmplat, pentru că cei 2 milioane de semnatari care şi-au pus semnătura pe acele hârtii, înseamnă de fapt 10-11 milioane de români de acasă. Ne pregătim pentru o viitoare majoritate parlamentară care să nu fie atât de obedientă faţă de cei care ne-au condus timp de 32 de ani”, a spus George Simion pentru Antena 3.