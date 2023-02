Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, 22 februarie, că este fericit că România este guvernată şi că există o coaliţie care are majoritate în Parlament.

România are una dintre cele mai mari creşteri economice

„Eu sunt foarte mulţumit că există această coaliţie, că România este guvernată, că România este stabilă, că acest Guvern are o majoritate solidă în Parlament şi că am evitat să intrăm în recesiune, am reuşit să trecem până acum cu bine prin toate crizele care au venit peste noi. Nu cred că este puţin lucru.

Ah, că se mai ceartă unul cu altul, că mai iese un politician avid de notorietate publică? Aşa e în politică. Nu cred că putem să ne aşteptăm vreodată ca politicienii să stea frumos acolo în banca lor şi să nu spună nimic. Că nu ar fi politicieni.

În principiu însă lucrurile funcţionează în mare şi s-a văzut. România are una dintre cele mai mari creşteri economice. Criza energetică nu a dus la sărăcirea populaţiei României.

În continuare putem să ne încălzim casele, putem să aprindem lumina şi acest lucru nu a fost chiar aşa de la sine înţeles, atunci când a început criza şi când toată lumea ne-a spus că nu o să facem faţă. Ba uite că am făcut faţă. Inflaţia scade. Au fost suficient de mulţi care ne-au spus că nu o să fim în stare să facem nimic.

Iată că totuşi am făcut. Inflaţia scade şi compensaţii vor exista şi vor fi făcute în aşa fel încât românii să nu simtă aşa de rău crizele în buzunarul propriu.

Pot să spun da, obiectivul principal şi motivul principal al existenţei acestei coaliţii a fost îndeplinit – România este stabilă şi este guvernată”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri, 22 februarie, la Varşovia, întrebat despre momentul rotativei guvernamentale.

De asemenea, în marja evenimentului de la Varșovia, șeful statului a avut o întâlnire cu președintele SUA, Joe Biden: „Participarea Președintelui SUA, Joe Biden, la reuniunea de astăzi a Summitului București 9 reconfirmă substanța acestui format și angajamentul extrem de solid și vizionar al Administrației SUA față de securitatea regiunii noastre, inclusiv printr-o prezență militară americană crescută.

I-am asigurat pe liderii europeni și pe Președintele Biden că România va continua să sprijine Ucraina cât timp va fi necesar pentru a câștiga războiul brutal declanșat de Rusia împotriva sa. B9 este mai puternic ca oricând, iar noi, liderii de pe Flancul Estic, avem datoria de a arăta fermitate în apărarea păcii”, a scris Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.