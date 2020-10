Președintele Klaus Iohannis a făcut declarație bombă pentru toți românii! Șeful statului a spus ce ne așteaptă de Crăciun. El a fost întrebat la ce trebuie să se pregătească românii în condițiile în care, în scurt timp, urmează sărbătorile de iarnă pentru care știu foarte mulți oameni își fac planuri să călătorească, să meargă la petreceri sau să se întâlnească cu persoanele dragi.

Chestionat dacă ia în calcul decretarea stării de urgență pentru perioada sărbătorilor de iarnă, Iohannis a dat un răspuns categoric.

„Nu am luat în calcul un astfel de demers. Pentru a limita interacțiunile și deplasările în siguranță vor fi restricții în vigoare. Cu siguranță se va putea călătorii în multe multe mai puține locuri. De exemplu, în străinătate este foarte dificil de călătorit din cauza multiplelor restricții care există în diferite state.

Cred că anul acesta ne vom întoarce la ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Adică la sărbătoarea în și cu familiile noastre”, a spus șeful statului.

De altfel, posibilitatea de a nu avea o sărbătoare a Crăciunului a stârnit o reacție explozivă din partea Patriarhiei, care prin purtătorul său de cuvânt a decretat: E total deplasat!

Într-o declarație dată la Antena 3, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a apreciat ca fiind „total deplasat” să facă așa ceva.

„A vorbi de anularea sarbatorii de Craciun mi se pare total deplasat in acest moment. Stiu ca inainte e vorba de un eveniment care antreneaza atentia intregii tari (alegerile parlamentare, n.red.). Sper sa nu se introduca in discutie o dubla masura. Nu cred ca e potrivit si nici corect sa vorbim in cheie sumbra de sarbatorile de iarna”, a declarat Vasile Bănescu.

Șeful DSU, Raed Arafat, a susținut că perioada Sărbătorilor de iarnă va fi una cu restricții impuse de lupta împotriva Covid-19. Această decizie a fost luată în contextul în care el susține că oamenilor le va fi imposibil să petreacă Sărbătorile așa cum o făceau în anii trecuți.