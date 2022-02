Marți, 22 februarie, Klaus Iohannis a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, despre pachetul de sancţiuni care ar urma să fie aplicat Rusiei, după ce Vladimir Putin a încălcat Dreptul Internaţional şi a periclitat securitatea europeană de lângă Marea Neagră.

„Am avut o discuţie consistentă cu preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen despre pachetul de sancţiuni care va fi aplicat imediat după gravele încălcări ale dreptului internaţional de către Rusia care au dus la escaladarea situaţiei de securitate în regiunea Mării Negre”, a scris Klaus Iohannis, marţi, pe Twitter.

I had a consistent 📞 call with Commission President @vonderleyen on the immediate sanctions package to be taken following #Russia ’s serious violation of international law resulting in the grave escalation of security situation in the #BlackSea region.

Tot marţi, 22 februarie, Klaus Iohannis a discutat la telefon și cu preşedintele polonez Andrzej Duda despre securitatea europeană din apropierea Mării Negre, despre acţiunile recente ale Rusiei şi despre sancțiunile care vor fi pregătite de NATO, precum și despre Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) dintre 28 și 30 iunie.

I had a very substantive 📞call today with 🇵🇱 President @AndrzejDuda to discuss the serious security situation in the #BlackSea region following the actions by Russia which gravely violate international law and joint measures to be taken at @NATO and in the #Bucharest9 format.

