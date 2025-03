Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri armatei ruse să „elibereze complet” regiunea Kursk, unde forțele sale au înregistrat câștiguri teritoriale în ultimele zile împotriva trupelor ucrainene, potrivit agenției AFP.

În cadrul unei întâlniri cu șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, Putin a declarat că se așteaptă ca toate obiectivele militare să fie îndeplinite și ca regiunea Kursk să fie curățată de prezența forțelor ucrainene. Liderul rus a făcut aceste declarații purtând o uniformă militară, într-o apariție transmisă de televiziunea de stat.

Vizita sa în Kursk marchează prima deplasare în zonă de la lansarea contraofensivei surpriză a armatei ucrainene în august 2024. De luni de zile, forțele Kievului ocupă sute de kilometri pătrați în regiunea rusă, iar trupele ruse încearcă să le respingă.

Valeri Gherasimov i-a raportat lui Putin că 430 de soldați ucraineni au fost capturați la Kursk. Acesta a susținut că, realizând că nu mai pot rezista, militarii ucraineni au început să se predea în număr mare.

În acest context, Putin a sugerat că prizonierii ar trebui tratați ca teroriști, afirmând că toți cei care comit crime împotriva civililor și opun rezistență forțelor ruse vor fi considerați teroriști conform legilor Federației Ruse.

