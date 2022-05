Preşedintele României a avut, miercuri, o zi foarte aglomerată. După întâlnirea cu preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, care se află într-o vizită oficială în România, Klaus Iohannis a stat de vorbă şi cu premierul Ţărilor de Jos, Mark Rutte.

Discuţia telefonică dintre şeful statului şi premierul olandez a vizat situaţia din Ucraina, dar şi ajutorul pe care Europa îl poate oferi Republicii Moldova în această perioadă.

Președintele Klaus Iohannis a discutat la telefon, miercuri, cu premierul olandez, Mark Rutte, despre situaia din Ucraina, dar și despre îmbunătățirea sprijinului pentru Republica Moldova.

„Foarte bună conversație la telefon cu premierul Mark Rutte. I-am mulțumit lui și Olandei pentru desfășurarea a 200 de soldați în România ca parte a Grupului de luptă condus de Franța.

De asemenea, am făcut schimb de opinii cu privire la îmbunătățirea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova și sancționarea în continuare a Federației Ruse.

Unitatea și solidaritatea sunt forța noastră în aceste vremuri”, se arată în mesajul postat în limba engleză de către Klaus Iohannis pe Twitter.

Very good 📞conversation with PM @MinPres Rutte. I thanked him and 🇳🇱 for deploying 200 soldiers to 🇷🇴 as part of the Battle Group led by 🇫🇷. We also exchanged views on enhancing the support to 🇺🇦&🇲🇩 and further sanctioning RU. Unity & solidarity are our strength in these times.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) May 4, 2022