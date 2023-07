Așadar, președintele a scris într-un mesaj publicat pe Twitter că atacurile comise recent de Rusia împotriva infrastructurii ucrainene civile de pe Dunăre reprezintă „un risc serios în ceea ce priveşte securitatea la Marea Neagră”.

„Condamn ferm recentele atacuri ale Rusiei împotriva infrastructurii ucrainene civile de pe Dunăre, care este foarte aproape de România. Această escaladare, care a avut loc recent, prezintă un risc serios în ceea ce priveşte securitatea la Marea Neagră. De asemenea, afectează tranzitul cerealelor din Ucraina în viitorul apropiat şi implicit securitatea alimentară la nivel global”, a transmis Klaus Iohannis, într-un mesaj publicat pe Twitter.

Amintim că reacția președintelui a venit după ce un atac rusesc cu drone a lovit o infrastructură portuară ucraineană în regiunea Odesa şi a distrus un hangar cu grâne, potrivit informațiilor transmise luni de Comandamentul operaţional ucrainean din sudul ţării „Pivden”, citat de AFP.

Simultan, purtătoarea de cuvânt a acestui comandament, Natalia Gumeniuk, a afirmat că inamicul a vizat în special porturile din partea ucraineană a Dunării, considerate drept căi alternative pentru transportul de cereale ucrainene, potrivit Unian.

Purtătorul de cuvânt al Armatei voluntarilor ucraineni „Sud”, Serghei Bratciuk, a declarat că alerta de raid aerian a durat la Odesa „exact 3 ore şi 53 de minute”.

„Trei drone au fost distruse de forţele de apărare antiaeriană”, adaugă Comandamentul operaţional „Pivden”, potrivit căruia „inamicul continuă să terorizeze Odesa”.

În urma atacului, au fost avariate unele instalaţii într-un port din regiunea Odesei, în special macarale care asigurau funcţionarea portului, potrivit informațiilor transmise autoritățile ucrainene.

Vizată cu regularitate de atacurile ruseşti, Odesa a fost ţinta unui masiv atac sâmbătă seara, soldat cu doi morţi şi 22 de răniţi, dintre care cel puţin patru copii, potrivit autorităţilor ucrainene. Atacul a distrus o mare parte a Catedralei „Schimbarea la faţă” din centrul istoric al Odesei.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023