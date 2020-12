„Dragi participanți, findcă nu suntem la o acțiune formală de tip birou, suntem la o acțiune practică, plantăm păduri. O pădure cât o țară este campania pe care am început-o împreună în această primăvară. Este o campanie în care am crezut de la început și rezultatele arată că nu m-am înșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți, pe diverse terenuri, în zone montane, în zone de câmpie, foarte multe. 3000 de parcele de la 0, un rezultat notabil. Vreau să îi felicit pe toți care au participat, începând de la ministrul Mediu, la agenție, dar și lucrătorilor din Mediu și voluntarilor. Nu sunt rezultate statistic foarte bune, sunt rezultate care ne încurajează. Dl ministru vă provoc haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii și haideți să avem mai multe campanii. Aici în județ s-au plantat peste 200 de hectare de pădure, este bine, dar haideți să plantăm mai mult.

Beneficiile sunt multiple și sunt foarte foarte importante. Pădurea nu degeaba se spune că este aurul de mâine. Pădurea este plămânul verde al pământului și da, pot să spun că noi în România avem o relație specială cu pădurea. Se știe că pădurea generează aer curat și absoarbe emisiile. Pădurea este sănătoasă pentru mediu și cu toții ne dorim un mediu sănătos. Pădurea adaugă valoare la teren. O parcelă de pădure este mult mai valoroasă decât o parcelă de teren agricol. Au fost terenuri virane sau terenuri degradate. Acum să revenim umpic la ideea de mediu și de climă. O pădure absoarbe foarte mult dioxide de carbon și în acest mod absoarbe dioxidul de carbon emis de mașini sau de centrale. Dacă vrem să avem un mediu curat, și vrem, și vrem să pregătim schimbările climatice și vrem, atunci trebuie să ne pregătim. Există măsuri de diverse tipuri pentru a obține acest rezultat.

Putem să renunțăm la carburantul fosil și să folosim alte surse de energie, de exemplu să renunțăm la mașinile pe benzină și să le folosim pe cele electrice sau pe hidrogen. Trebuie să facem că aceste gaze să fie absorbite și cea mai bună măsură este extinderea suprafeței plantate de pădure. Este o măsură activă, bună, folositoare și cu multiple beneficii pentru România.

În afară de această trebuie să facem multe lucruri în ceea ce privește schimbările climatice. Voi insistă că viitorul guvern să aibă o politică națională care protejează și îmbunătățește mediul și previne schimbările climatice. Multă lume nu înțelege ce treabă avem noi cu schimbările climate. Ați văzut seceta din primăvară, este un efect al schimbărilor climate.

Ați văzut că am avut inundații, și aici sunt urmări ale schimbărilor climate. Încălzirea globală nu este un subiect de gazetă, ci un efect al industriei. Vrem industrii inteligente, industrii circulare, să folosim ce poate fi refolosit să protejăm mediu. Aceste lucuri trebuie să le facem împreună și asta este o provocare și pentru Guvernul care se va forma și următorul și următorul și generații întregi. Eu mă declar un adept al acestor schimbări și le voi promova în viitoarele guverne pe care o să le mai prind eu. Vă mulțumesc”, a declarat președintele Klaus Iohannis miercuri, în cadrul unei conferințe de presă organziate în pădure

Ce a transmis ministrul Mediului

„Iata-ne astazi intr-un alt moment aniversar in prezenta dumneavoastra. Ne-am indeplinit misiunea. Vom planta astazi ultimii pomi din cei 50 de milioane pe care ni i-am propus sa-i plantam. Am avut in total peste 15 mii de santiere in toata tara. Doresc sa multumesc colegilor din directiilor silvice si voluntarilor si sa va multumesc personal. Aceasta campanie s-a desfasurat sub intaltul patronaj al presedintelui Romaniei”, a declarat ministrul Mediului.

Șeful statului a participat miercuri la evenimentul organizat cu prilejul închiderii oficiale a campaniei naționale de împădurire „O pădure cât o țară” din Bolintin-Vale, județul Giurgiu.

Iohannis a semnat decretul pentru convocarea noului Parlament

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind convocarea noului Parlament pe data de 21 decembrie. Potrivit decretului, Legislativul rezultat în urma alegerilor din 6 decembrie este convocat pe 21 decembrie, la ora 12,00, la Palatul Parlamentului. Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, luni, la Palatul Cotroceni, că va convoca pe 21 decembrie noul Parlament.

„Având în vedere că Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, acum sunt îndeplinite condiţiile pentru convocarea noului Parlament şi pot să vă informez că intenţionez să convoc noul Parlament pentru data de 21 decembrie, săptămâna viitoare. Luni se va constitui noul Parlament”, a afirmat şeful statului după prima rundă de consultări cu partidele şi formaţiunile care vor fi reprezentate în noul Parlament, în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru.

Noul Parlament va fi format din reprezentanţi ai PSD, PNL, USR PLUS, AUR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale.

Potrivit rezultatelor prezentate, luni, de Biroul Electoral Central, PSD va avea în viitorul Parlament 47 mandate la Senat şi 110 mandate la Camera Deputaţilor, în timp ce PNL a obţinut 41 la Senat, respectiv 93 la Camera Deputaţilor. Alianţa USR PLUS va avea 25 de mandate la Senat şi 55 la Camera Deputaţilor, iar Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) – 14 la Senat şi 33 la Camera Deputaţilor. UDMR a obţinut 9 mandate la Senat şi 21 la Camera Deputaţilor.