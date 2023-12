Capitolul referitor la extinderea UE a fost formal aprobat în cadrul Consiliului European, a anunțat președintele României, Klaus Iohannis, cu doar câteva minute în urmă. Acest lucru înseamnă că s-a luat decizia oficială de a începe negocierile de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

În plus, s-a decis acordarea statutului de candidat Georgiei, iar pentru Bosnia-Herțegovina există un text destul de pozitiv, cu o decizie probabilă în primăvară.

Președintele a caracterizat această decizie drept un rezultat istoric și a transmis felicitări Republicii Moldova și Ucrainei, urând succes în viitoarele negocieri de aderare.

Potrivit spuselor sale, Republica Moldova și Ucraina au făcut eforturi considerabile, reușind să obțină progrese remarcabile într-un timp record, recunoscute și validate de Consiliul European în acea zi. Discuțiile în cadrul Consiliului European au fost complexe, amiabile și strategice.

Discuțiile vor continua în această seară și în ziua următoare, abordând și celelalte teme, iar concluziile așteptate vor fi anunțate curând.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a salutat și el decizia Consiliului European și a transmis felicitări Republicii Moldova și Ucrainei pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană.

A reamintit, de altfel, că România va continua să fie un susținător ferm pe întreg parcursul procesului de negocieri.

I welcome the @EUCouncil decision and congratulate the Republic of Moldova & Ukraine for the starting of the #EU 🇪🇺 accession negotiations.

Romania is and will continue to be a steadfast supporter throughout the negotiation process.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) December 14, 2023