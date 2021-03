Vineri, 12 martie, Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat mai multe decrete importante, pornind de la acte normative din domeniul apărării naționale și fondurilor europene până la scheme de ajutor de la stat pentru crescătorii de animale. Nu în ultimul rând, au fost vizate o serie de măsuri de sprijin pentru salariați și angajatori.

Ce decrete a semnat Iohannis vineri

Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 martie 2021, următoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:

* Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale (PL-x 522/08.09.2020);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (PL-x 19/17.02.2020);

Prima lege vizează misiunile militare în străinătate. Aceasta prevede beneficii pentru personalul încadrat în comandamentele multinaţionale înfiinţate pe teritoriul României, trimis să participe la misiunile şi operaţiile din străinătate.

Una dintre modificările aduse prin această lege precizează că personalul care participă la misiuni şi operaţii sub mandatul/conducerea unor organizaţii internaţionale beneficiază de drepturile stabilite, numai în măsura în care aceste drepturi, indiferent de denumirea sub care sunt acordate şi de cuantumul acestora, nu sunt asigurate de organizaţiile internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunile şi operaţiile.

De asemenea, potrivit respectivei legi, pe durata misiunilor din afara ţării, personalul beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru fiecare categorie, prevăzute de Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.

Scheme de ajutor pentru crescătorii de animale

* Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 635/20.10.2020);

* Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 636/20.10.2020);

* Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 (PL-x 637/20.10.2020);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 300/01.07.2019);

Ajutor pentru salariați și angajatori

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 508/08.09.2020).

Șeful statului, președintele Klaus Iohannis, și fostul premier al României, Ludovic Orban, au avut miercuri o întâlnire de lucru la Palatul Cotroceni. Sursele spun că aceștia au discutat despre funcționarea coaliției și despre Planul Național de Redresare și Reziliență. Întâlnirea între cei doi a venit după ce şeful statului a avut întrevederi cu premierul şi membri ai Executivului pe tema PNRR, dar şi după discuţiile pe acest subiect între liderii coaliţiei de guvernare.

Sursă foto: INQUAM Photos, Paul Ursachi