Iohannis a spus miercuri că nu are probleme penale și că subiectul caselor invocat de Viorica Dăncilă este o problemă „creată de PSD”. Despre casa pierdută în instanța el a zis că a fost o problemă „civilă”.

„Nu este nicio vulnerabilitate. Însă dna Dancila este prost informată. Nu am nicio problema, nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6 case, sunt 5 pentru că între timp una a fost eliminată. Această problema a apărut în anul 2000 când am intrat în politică, a fost creată de PSD să fie folosită de PSD în campania electorală. Va dați seama câtă inventivitate din partea PSD dacă în fiecare campanie vine cu aceeași tema. Nu-mi reproșez nimic, sunt un om cinstit, le-am cumpărat legal și cinstit și chestiunile din justiție sunt chestiuni de procese civile. Zicea dna Dancila că aș fi și eu un fel de penal. Nu am avut niciodată dosar în sensul să fiu cercetat penal. Nu am absolut nimic de ascuns, lucrurile sunt clare și nu cred că trebuie să le luăm în detaliu”, a zis Iohannis.

În 2017, Klaus Iohannis a pierdut definitiv în instanță casă din centrul Sibiului, care îi aducea cele mai mari venituri. Cu banii câștigați din închirierea respectivului imobil, Iohannis și-a cumpărat în decursul timpului alte case. e

