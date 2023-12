Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ordonat armatei, industriei de muniții și sectorului de arme nucleare din țara sa să accelereze pregătirile de război. Decizia vine pentru a contracara ceea ce el a numit mișcări de confruntare fără precedent din partea SUA, a anunțat joi presa de stat, potrivit Reuters.

Kim Jong Un se pregătește de război

Vorbind despre direcțiile politice pentru noul an la o reuniune cheie a partidului de guvernământ al țării, care a avut loc miercuri, Kim a mai spus că Phenianul va extinde cooperarea strategică cu țările „independente anti-imperialiste”, a relatat agenția de știri KCNA.

Coreea de Nord și-a extins legăturile cu Rusia, printre altele, în condițiile în care Washingtonul acuză Phenianul că furnizează echipamente militare Moscovei pentru a fi folosite în războiul cu Ucraina. În același timp, Rusia oferă sprijin tehnic pentru a ajuta Nordul să își dezvolte capacitățile militare.

„El (Kim) a stabilit sarcinile militărești pentru Armata Populară și sectoarele industriei de muniții, armelor nucleare și apărării civile pentru a accelera în continuare pregătirile de război”, a precizat KCNA.

Joi, președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a vizitat o unitate militară din prima linie a frontului din comitatul Yeoncheon, în estul țării, pentru a inspecta poziția de apărare a acesteia. Acesta a făcut apel la o ripostă imediată în cazul în care va exista vreo provocare din partea Coreei de Nord.

„Vă îndemn să zdrobiți imediat și cu fermitate voința inamicului pentru o provocare la fața locului”, a spus Yoon trupelor.

În timpul ședinței plenare a partidului, Kim Jong Un a prezentat, de asemenea, obiectivele economice pentru noul an, numindu-l un „an decisiv” pentru a realiza planul de dezvoltare pe cinci ani al țării, potrivit KCNA.

„El (…) a clarificat sarcinile importante pentru noul an care trebuie să fie impulsionate dinamic în sectoarele industriale cheie” și a cerut „stabilizarea producției agricole la un nivel ridicat”, spune sursa citată.

Coreea de Nord se confruntă în continuare cu o lipsă de alimente

Nordul a suferit penurii alimentare grave în ultimele decenii, inclusiv foametea din anii 1990, adesea ca urmare a dezastrelor naturale. Experții internaționali au avertizat că închiderea frontierelor în timpul pandemiei COVID-19 a înrăutățit securitatea alimentară.

Producția agricolă a Coreei de Nord se estimează că a crescut de la an la an în 2023, datorită condițiilor meteorologice favorabile. Dar un oficial de la Seul a declarat că această cantitate a fost în continuare mult sub ceea ce este necesar pentru a rezolva problema penuriei cronice de alimente din țară.

Cea de-a 9-a reuniune plenară a celui de-al 8-lea comitet central al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord a început marți pentru a încheia un an în care a înscris politica nucleară în constituția sa, a lansat un satelit de spionaj și a tras o nouă rachetă balistică intercontinentală.

Adunarea de câteva zile a partidului și a oficialilor guvernamentali a fost folosită de Kim Jong Un în ultimii ani pentru a face anunțuri politice cheie. Anterior, mass-media de stat a publicat discursul lui Kim în ziua de Anul Nou.