Povestea Kaufland Romania a început pe 13 octombrie 2005, odată cu deschiderea primului magazin, în Colentina, când clienții descopereau primul magazin Ieftin și Bun.

De atunci, povestea Kaufland creionează un drum de succes, parcurs împreună cu fiecare dintre clienții săi, în care inovația a fost un concept de bază, adus la viață an de an de echipele din magazine, depozite și birouri. Ani mai târziu, magazinele se transformă, sub sloganul Kaufland este pentru mine.

,,Celebrăm 15 ani de la deschiderea primului Kaufland în România și a primei cărămizi din tot ce am construit împreună până astăzi. În tot ceea ce facem, oamenii sunt cei care au dăruit suflet pentru tot ce înseamnă Kaufland azi, în România. Sunt mândru de echipa noastră și că, în toți acești ani, am crescut ca o familie. Aceste momente de sărbătoare sunt adresate tuturor colegilor din magazine, depozite sau din birouri, oameni care, prin munca lor neobosită, scriu zi de zi povestea Kaufland. Le mulțumesc pentru fiecare pagină scrisă împreună și că formăm o echipă puternică. Sunt 15 ani de performanță, de modernizare a retailului în România, 15 ani de fapte bune pentru comunitate și 15 ani de susținere a producătorilor români. Sunt 15 ani de când facem din poveste realitate”, declară Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova.

În toți acești ani, povestea Kaufland a scris câte un capitol și a vorbit despre respectul pentru responsabilitate, care a crescut de la an la an, despre prospețimea zilnică care ne-a învățat cum se Trăiește Fresh și despre cum învățăm împreună ABC-ul unei vieți depline. Și astfel, am putut spune Și săptămâna-i bună și să vedem cum Lucrurile bune vin ușor, când reușim să oferim clienților exact ceea ce au nevoie.

Iar acum, la aniversarea primilor 15 ani în România, arătăm cum facem din poveste realitate, printr-o campanie amplă, vizibilă pe toate mediile de comunicare – TV, online, revistă săptămânală, în magazine, PR și pe canalele interne.

Campania aniversară cuprinde și promoții și concursuri pentru clienții Kaufland, printre care se numără: reduceri aniversare, o tombolă aniversară națională, în cadrul căreia clienții vor putea câștiga produse pentru un an, stickerul aniversar – care, lipit pe mașină, aduce clienților peste 5000 vouchere de cumpărături de 150 lei fiecare și alte surprize, pe care clienții sunt invitați să le descopere atât în magazine, cât și pe site-ul www.kaufland.ro/15ani.

De 15 ani facem din poveste realitate datorită colegilor noștri

Și angajații Kaufland România vor fi sărbătoriți printr-o serie de evenimente și acțiuni interne, în semn de mulțumire și recunoștință față de cei care, zi de zi, prin implicare și dedicare, contribuie la succesul întregii echipe.

Mai mult, cu ocazia celor 15 ani de investiții în comunitate, Kaufland România sprijină extinderea rețelei Donorium în 15 orașe: Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Deva, Galați, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu-Mureș, Buzău, Slobozia, Călărași, Brăila, Târgu Jiu, ajungând în total în 22 centre de transfuzie sanguină din țară.

Aplicația Donorium, dezvoltată de Asociația Smart Society, cu sprijinul Kaufland România, facilitează programarea donatorilor de sânge în centrele de transfuzie și permite interconectarea în timp real a nevoilor centrelor din țară cu disponibilitatea donatorilor.

