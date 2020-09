Comparativ cu anii anteriori, profitul lanțurilor de magazine s-a majorat simțitor. 2019 a fost un an profitabil. S-a dat o luptă crâncenă între cei mai mari jucători de pe piața de retail alimentar. Carrefour și Lidl au stat în ceafa liderului suprem, Kaufland. Diferența între primii trei jucători de pe piața de retail a devenit din ce în ce mai mică.

Kaufland își menține poziția de lider

În 2019, liderul a înregistrat o cifră de afaceri de peste 11,8 miliarde de lei şi un profit net de 847 de milioane de lei, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

Marele retailer a generat valoarea adăugată directă în România de aproximativ 461,7 milioane de euro, oferă 12.500 de locuri de muncă cu normă întreagă și susține aproape 48.000 de locuri de muncă în economia românească prin activitatea, investițiile și salariile oferite.

Kaufland este și unul dintre cei mai mari angajatori din sectorul privat, dar și al patrulea jucător de pe piața de retail. Retailerul a creat (direct, indirect și indus) aproximativ 60.506 de locuri de muncă în economia românească doar în 2019, echivalentul a aproximativ 1,2% din totalul pieței locale.

De asemenea, Kaufland este și unul dintre cei mai importanți contribuabili fiscali din România, acoperind taxe de peste 615 milioane lei (în anul calendaristic).

Până în 2024, reprezentanții companiei speră să ajungă la un număr de 160 de magazine.

„Vom continua să investim în România și să ne consolidăm poziția de lider. Viziunea noastră este de a avea 160 de magazine până în 2024”, a declarat Marco Hößl, Director General Kaufland România.

În 2019, compania a fost desemnată „Cea mai sustenabilă companie din România”, titlu primit pentru a doua oară.

Carrefour a fost al doilea în preferințele românilor

Lanțul de magazine a stat ca un ghimpe în spatele liderului Kaufland. Diferența dintre jucătorii poziționați pe primele trei locuri a fost una foarte mică.

Deși este format din mai multe magazine față de ocupantul primului loc, 361 mai exact, Carrefour a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 11,8 mld. lei. Față de 2018, aceasta s-a majorat cu 11,5%.

În 2019, francezii au investit foarte mult în tehnologie. Carrefour a extins serviciul integrat „Casa ta – Self Service”, casa de marcat unde clienții au posibilitatea să scaneze și să plătească singuri, în același loc, produsele cumpărate.

În acest an, compania a dat lovitura, înregistrând o creștere de 9,7% a cifrei de afaceri. În primul trimestru din 2020, au ajuns la 561 de milioane de euro.

Germanii s-au clasat pe trei

Lidl a avut cea mai fulgerătoare creștere. Pentru că au deschis câteva zeci de locații, gigantul german a înregistrat o creștere uluitoare față de 2018. Totuși, nemții au trecut pe locul trei în topul retailerilor alimentari. În 2018, Lidl a ocupat locul 2.

Vorbim de o creștere de peste 25%. Discounterul a ajuns la o cifră de afaceri de peste 9,7 miliarde de lei.

În România, Lidl are peste 270 de magazine în toate județele țării, 5 centre logistice și 8.000 de angajați. La nivel mondial, lanțul de magazine este prezent în 32 țări și operează aproximativ 10.800 magazine.

Retailerul a investit și în locații cu acoperiș verde. Momentan, are unsprezece astfel de magazine în portofoliu. Acestea oferă o multitudine de beneficii ce țin de protecția mediului înconjurător. Contribuie la eficiența energetică a clădirii, prin menținerea unei temperaturi constante pe parcursul întregului an. În același timp, vegetația amplasată pe acoperiș are rolul de a filtra în mod natural apa pluvială, datorită multiplelor straturi componente, și de a reduce în același timp cantitatea de apă deversată în sistemele de canalizare.

Profi, lider ca număr de locații și angajați în România

Dacă în 2018, locul patru era ocupat de Mega Image, în 2019, Profi s-a extins și a avut vânzari mai mari.

La capitolul unități, Profi conduce detașat, având peste 1000 de magazine în România și peste 16.000 de membri în echipă. La fel ca Lidl, germanii au mizat pe extindere.

Lanțul de magazine a înregistrat o cifră de afaceri de peste 7,2 miliarde de lei în 2019.

Rețeaua este detinută de Mid Europa Partners, unul dintre principalele fonduri de investiții de pe piețele în creștere din Europa Centrală și de Sud Est. Mid Europa a preluat PROFI de la fondul de investiții Enterprise In-vestors prin cea mai mare tranzacție din retailul românesc de până acum, contra sumei record de 533 milioane euro.

Ultimul loc e ocupat de Mega Image

Parte a grupului olandezo-belgian Ahold Delhaize, Mega Image se clasează pe ultimul loc în top cinci. Românii au lăsat în locațiile retailerului peste 6,6 miliarde de lei în 2019. În 2018, a înregistrat o cifră de afaceri de 5,7 miliarde de lei.

Mega Image are peste 9000 de angajați și o rețea care cuprinde peste 780 de magazine în mai multe orașe din țară și continua expansiunea. În 2019, lanțul de magazine a ajuns la 765 de unităţi.

Alături de Profi, Mega Image continuă să fie lider în ceea ce privește numărul de magazine (supermarketuri şi magazine de proximitate).

În concluzie, comerțul alimentar continua să crească și va bate orice record anul acesta, fiind influențat de epidemia de coronavirus care a dus la un consum mai ridicat.