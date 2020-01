Kanal D si-a adjudecat pozitia de lider de piata, aseara, cu premiera serialului turcesc „Ma numesc Zuleyha”, in randul populatiei din intreaga tara. Toata Romania a fost cu ochii pe primul episod difuzat aseara la Kanal D, statia TV plansandu-se pe primul loc in preferintele telespectatorilor din intreaga tara, devansand astfel posturile TV concurente.

Aproape un milion si jumatate (1.473.000) de romani din intreaga tara au urmarit aseara, in medie, in fiecare minut al difuzarii, primul episod al serialului „Ma numesc Zuleyha”. In minutul de maxima audienta, atins la 21:45, peste 1.7 milioane de fani urmareau cu sufletul la gura productia difuzata la Kanal D.

Kanal D a fost pe primul loc

Miercuri, 8 ianuarie, in intervalul orar 20:00 – 23:00, Kanal D a fost pe primul loc, in Prime Time, pe targetul National, cu 8,4% rating si 18,1% cota de piata. In randul populatiei de la orase, Kanal D a inregistrat aseara 6,4% rating si 14.4% cota de piata, postul TV clasandu-se pe locul doi in topul televiziunilor, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Nu ratați serialul “Mă numesc Züleyha”, o poveste impresionanta despre dragoste, sacrificiu, onoare, dar și lupta pentru avere, de miercuri pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D!

