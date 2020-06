Emisiunea de reportaje de calatorie “ROventura” a pozitionat sambata Kanal D pe primul loc in preferintele telespectatorilor, pe targetul Comercial, conform datelor furnizate de Kantar Media.

George Mihai si Andreea Stravoiu, prezentatorii emisiunii “ROventura”, i-au purtat pe telespectatori, sambata trecuta, intr-o impresionanta calatorie, plina de aventuri unice, in Sulina.

In ceea ce priveste targetul National si All Urban, editia de sambata a emisiunii “ROventura” a clasat Kanal D pe locul doi in topul televiziunilor din Romania.

Sambata, 20 iunie, inintervalul 15:00 – 16:00, Kanal D a inregistrat 1,5% rating si 10,9% cota de piata, pe targetul Comercial, 2,3%rating si 11,4% cota de piata, pe targetul National, si 1,7% rating si 8,1% cota de piata, pe targetul All Urban.

Editia de sambata “ROventura” a fost urmarita, in medie, in fiecare minut al difuzarii, de 408.000 de romani din intreaga tara. Minutul de maxima audienta, atins la 15:06, a adunat in fata micilor ecrane, la Kanal D, peste o jumatate de milion (509.000) de telespectatori din Romania.

Kanal D, lider de audiență și joi

Kanal D a fost lider de audiență joi, cu emisiunea „Teo Show”, stația poziționându-se pe primul loc în preferințele telespectatorilor, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Emisiunea prezentată de Teo Trandafir și Bursucu a fost lider de piață, atât la nivelul întregii țări, cât și în rândul populației de la orașe.

Subiectele difuzate în ediția de joi „Teo Show” au fost urmărite în medie, în fiecare minut, de peste o jumătate de milion (581.000) de fani din întreagă țară.