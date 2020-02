Kanal D a dat marea lovitură. Duminică, concurența nu a avut nicio șansă pe un tronson orar extrem de importnt. Postul TV controlat de turci a rupt audiențele în două.

Kanal D și-a paralizat concurența

Duminica, 9 februarie, emisiunea “Asta-i Romania!” a fost prima optiune a telespectatorilor din intreaga tara, pozitionand postul TV Kanal D pe primul loc in preferintele acestora, la nivel National si pe targetul All Urban, conform datelor furnizate de Kantar Media Romania.

Ieri, in intervalul orar 14:30 – 16:00, emisiunea “Asta-i Romania!” a pozitionat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, acumuland un rating de 3,7%, si o cota de piata de 11,6%, pe targetul National; pe targetul All Urban, statia TV a inregistrat 2,7% puncte de rating si 9,3% cota de piata.

Minutul de aur, inregistrat la 15:32, a adunat in fata micilor ecrane 889.000 de romani.

Unul dintre subiectele ce au fost pe placul telespectatorilor este povestea familiei africane integrata perfect in comunitatea unui sat din Mures.

Nu ratati emisiunea “Asta-i Romania!”, prezentata de Mihai Ghita, in fiecare duminica de la ora 14:30, la Kanal D!

