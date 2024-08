Kamala Harris, candidata democrată pentru alegerile prezidențiale din 2024, îl conduce pe fostul președinte Donald Trump în cele mai recente sondaje.

Conform unui sondaj Ipsos publicat joi, Harris are 42% din intențiile de vot față de 37% pentru Trump, transmite Reuters.

Aceste cifre vin după ce președintele Joe Biden și-a retras candidatura, susținând-o pe Harris. Reacțiile la această evoluție nu au întârziat să apară, iar Trump a lansat noi critici la adresa contracandidatei sale.

Sondajul realizat de Ipsos la nivel național, pe un eșantion de 2.045 de adulți americani între 2 și 7 august, arată că Harris și-a mărit avansul față de un sondaj anterior din iulie, când conducea cu 37% la 34%. De asemenea, Kamala Harris îl devansează pe Trump și în cele șapte state-cheie, unde alegerile au fost cele mai strânse în 2020. În aceste state, Harris are un avantaj de 42% la 40%.

Robert Kennedy Jr., candidat independent, a scăzut în preferințele electoratului, având doar 4% din susținere, comparativ cu 10% în luna iulie. Sondajul Ipsos din august are o marjă de eroare de 3 puncte procentuale.

Pe de altă parte, într-o conferință de presă ținută joi la Palm Beach, Florida, Donald Trump a reluat criticile la adresa lui Kamala Harris. Trump a acuzat-o pe Harris că nu este competentă să conducă și că nu știe să dea interviuri. El a ironizat, de asemenea, mărimea mulțimilor care se adună la mitingurile lui Harris, comparându-le nefavorabil cu cele de la mitingurile sale.

Trump a criticat-o pe Harris și pentru că nu a acordat niciun interviu presei de la lansarea campaniei sale, afirmând că „nu știe să dea un interviu” și numind-o „obraznică”. În mod constant, Trump a dat interviuri presei, deși acestea sunt în general acordate unor instituții și reporteri prietenoși, de orientare de dreapta.

Comentariile lui Donald Trump despre Kamala Harris, în special cele legate de originea ei jamaicană și indiană, au generat controverse. Într-o declarație anterioară, Trump a sugerat că Harris „s-a întâmplat să devină de culoare”, comentariu care a atras critici și a fost condamnat de mai mulți donatori și consilieri ai săi.

Trump a reluat joi critica sa la adresa președintelui Fed, Jerome Powell, spunând că acesta „acționează fie puțin prea devreme, fie puțin prea târziu”. Trump a afirmat că deciziile de politică monetară ar trebui luate „de cele mai multe ori pe baza unei intuiții” și a criticat independența Fed față de influențele politice.

„Cred că preşedintele ar trebui să aibă un cuvânt de spus în acest sens (politica monetară a SUA – n.red.), aceasta este convingerea mea profundă.

Cred că în cazul meu, eu care am făcut mulţi bani, am avut mult succes, cred că am instincte mai bune decât, de cele mai multe ori, oamenii care sunt la Fed sau preşedintele acesteia”, a afirmat Trump într-o conferinţă de presă.