”UNJR a trimis pe data de 8 iunie 2020 reprezentantului Comisiei Europene la Bucuresti si Ambasadei Poloniei in Romania o scrisoare in care ne-am adresat ingrijorarea fata de atacurile in crestere la adresa independentei judecatorilor din Polonia.”, se arată pe pagina de Facebok a Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.

În continuarea mesajului de mai sus se află întreaga scrisoare în limba engleză pe care Dana Gîrbovan i-a adresat-o Ambasadei Poloniei în România.

”Suntem îngrijorați din cauza evenimentelor recente din Polonia, din cauza eroziunii valorilor democratice și din cauza atacurilor împotriva independenței judiciară din Polonia”, și-a început aceasta mesajul.

”Ne așteptăm ca Guvernul și Curtea Supremă a Poloniei să urmeze Legea Europeană și deciziile luate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, oprind imediat toată activitatea disciplinară sub auspiciile așa numitei Camere Disciplinare a Curții Supreme”, a mai scris aceasta în scrisoarea către Ambasada Poloniei în România.