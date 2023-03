Așadar, președintele SUA a transmis că contribuabilii americani nu vor fi traşi la răspundere pentru pierderile înregistrate după prăbușirea Silicon Valley Bank. Totodată, acesta a îndemnat Congresul să consolideze reglementarea sectorului.

„Depozitele voastre vor fi disponibile atunci când veţi avea nevoie de ele”, a anunțat Joe Biden în timpul unui discurs la Casa Albă.

Anterior, președintele SUA a anunțat că falimentul nu va rămâne fără urmări prin prisma persoanelor responsabile de căderea instituției bancare.

„Sunt ferm hotărât să îi trag la răspundere pe cei responsabili pentru această mizerie”, a spus Joe Biden.

Acesta a dat asigurări, într-un comunicat, că „poporul american şi companiile americane pot avea încredere că depozitele lor bancare vor fi acolo când vor avea nevoie”.

Mai mult, Joe Biden a anunţat că ţine un discurs luni dimineaţă pentru a-i asigura pe americani cu privire la sistemul bancar, după falimentul Silicon Valley Bank şi Signature Bank.

„Voi comenta cum vom menţine un sistem bancar rezilient pentru a ne proteja redresarea economică istorică”, a declarat el într-un comunicat duminică seara.

Pe lângă SVB, acestea vor permite accesul la toate depozitele unei alte instituţii, Signature Bank, care a fost închisă automat de către autoritatea de reglementare, potrivit unui comunicat.

În paralel, prim-ministrul Rishi Sunak a declarat duminică că guvernul britanic lucrează pentru a găsi o soluţie care să limiteze potențiala afectare a companiilor rezultată din prăbuţirea băncii americane Silicon Valley Bank şi a filialei sale din Marea Britanie.

Sunak a spus că a înţeles „anxietatea şi preocupările pe care le au clienţii băncii”, în comentariile făcute reporterilor care zburau cu el în Statele Unite. Alături de guvern, premierul a spus că ”se asigură că putem lucra pentru a găsi o soluţie care să asigure nevoile de lichiditate operaţională şi de flux de numerar ale oamenilor”.

Biden: „Thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe… no losses will be borne by taxpayers… the management of these banks will be fired… investors in the banks will not be protected” pic.twitter.com/3Rmv29dRvC

— Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2023