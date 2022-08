Președintele SUA a promulgat o nouă lege pentru subvenţionarea industriei tehnologice

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a promulgat marți o nouă lege pentru subvenţionarea industriei tehnologice, inclusiv pentru subvenționarea producţiei de microcipuri, într-o încercarea a SUA de a deveni mai competitive în raport cu China.

„Viitorul industriei semiconductorilor va fi producţia pe teritoriul SUA. Legea privind Crearea de Stimulente Inventive pentru Producţia de Semiconductori şi dezvoltarea Ştiinţei va inspira o nouă generaţie de americani să ofere răspuns la întrebarea: ce urmează?

Decenii întregi de acum înainte, lumea va privi în urmă la această săptămână şi la ce am realizat în acest punct de schimbare istorică”, a declarat marți Joe Biden, în cursul ceremoniei organizate la Casa Albă, conform agenţiei de presă The Associated Press.

Această lege a fost aprobată de către Camera Reprezentanţilor şi de către Senat după aproape un an de zile de la iniţierea dezbaterilor. Ea prevede acordarea de stimulente în valoare de 280 de miliarde de dolari americani și subvenţii în valoare de 52 de miliarde de dolari americani pentru activităţi de cercetare şi activități producţie în industria semiconductorilor din Statele Unite ale Americii. Sunt prevăzute şi credite fiscale în valoare de 24 de miliarde de dolari americani.

Trebuie precizat că Guvernul de la Beijing a depus eforturi de lobby pentru blocarea în Congres a legii americane privind semiconductorii.

„Ne opunem ferm iniţiativei”, a transmis recent Ambasada Chinei la Washington, considerând măsura o reminiscenţă a „mentalităţii specifice Războiului Rece”, relatează sursa citată anterior.

În prezent, relațiile bilaterale dintre SUA și China sunt din ce în ce mai tensionate, mai ales după ce oficialii taiwanezi au declarat că avioane și nave de război chineze au repetat un atac asupra Taiwanului.

Tensiunea crește între SUA și China din cauza excercițiilor militare din Taiwan

Casa Albă a declarat sâmbătă că acțiunile Chinei în interiorul și în jurul strâmtorii Taiwan sunt provocatoare și iresponsabile, după ce oficialii taiwanezi au declarat că avioane și nave de război chineze au repetat un atac asupra insulei.

„Aceste activităţi reprezintă o escaladare semnificativă a eforturilor Chinei de a schimba status quo-ul. Sunt provocatoare, iresponsabile şi cresc riscul unor calcule greşite.

Sunt, de asemenea, în contradicţie cu obiectivul nostru de lungă durată de a menţine pacea şi stabilitatea în Strâmtoarea Taiwan, aşa cum lumea aşteaptă”, a spus un purtător de cuvânt al Casei Albe, potrivit agenției de presă Reuters.

