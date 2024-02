Joe Biden a emis un avertisment ferm către congresmenii cu orientare conservatoare. Președintele SUA a subliniat că „istoria va fi martoră” la deciziile lor în ceea ce priveşte sabotarea ajutorului destinat Ucrainei.

Acesta tocmai fusese aprobat de către Senat, Camera inferioară a Congresului, notează AFP.

“No other president in history has ever bowed down to a Russian dictator. It’s dumb, it’s shameful, it’s dangerous.” President Biden rips into Donald Trump in blistering attack. pic.twitter.com/PZYAwZ2CCU

