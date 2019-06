În cadrul unei conferințe Re:Mars din Las Vegas, Jeff Bezos a explicat câteva din viziunile sale în ceea înseamnă un antreprenor de succes.

O frază reprezintă cel mai important sfat: ”The most important thing is to be customer obsessed” adică ”Cel mai important lucru este sa fi preocupat, obsedat de client”. Aceste cuvinte pot face diferența.

Acesta a adăugat că nu este de ajuns să îți mulțumești clientul, trebuie să-ți dai seama cum să ajungi să-l încânți.

Bineînțeles că fondatorul Amazon știe cum să pornească o companie si de asemenea cum să-și mențină clientul fericit, dovadă și faptul că a rezista o întreagă generație și controverse. În tot acest timp Amazon continuă să prospere și în mare parte acest lucru se datorează faptului că oferă servicii ireproșabile de fiecare dată.

În continuare în același interviu Bezos amintește o altă strategie bună pentru succes. Acesta consideră ca trebuie să ai pasiune în ceea ce faci altfel ajungi în competiție cu oameni pasionați care ajung să te înfrângă prin produse și servicii mai bune.

Obsesia și pasiunea sunt cele două cuvinte care ies în evidență. Întrebarea care rămâne pentru fiecare este dacă pune pe prim plan obsesia și pasiunea pentru client. De multe ori suntem distrași de alte priorități, cu intenții bune în gând, precum grija față de angajați sau pentru cei de jos.

Realitatea este că succesul susținut, pe termen lung, vine prin punerea în prim plan a clientului și prin pasiunea pe care o depui în munca pe care o faci.

