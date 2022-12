Jador și Culiță Sterp au fost invitați să cânte la majoratul unei fete din Caransebeș. Fata era, cel mai probabil, o fană a celor doi cântăreți.

De aceea, părinții fetei s-au gândit să îi facă o surpriză. Astfel, nu doar că au cântat la ziua ei, dar Culiță, împreună cu Jador i-au adus mașina pe care părinții fetei o cumpăraseră pentru majoratul ei.

„Merg eu și cu Jador. Îi ducem mașina Mădălinei, că e ziua ei. Părinții ei au pregătit o surpriză frumoasă și mergem să i-o ducem noi. Eu îi dau florile, Jador îi dă mașina”, a spus Culiță Sterp pe pagina de TikTok.

„Eu îi dau un pupic”, a mai adăugat Jador. Ulterior, cei doi pleacă cu mașina spre locul unde tânăra și-a sărbătorit ziua de naștere.

Comentariul lui Jador la adresa lui Culiță Sterp

La un moment dat, Jador a făcut un comentariu acid la adresa prietenului său, făcând referire la accidentul pe care l-a avut Culiță Sterp.

„Ca să vezi diferența, eu cu mașina, ăsta cu mălaiul!”, a mai spus Jador, fâcând referire la Culiță Sterp.

La majoratul fetei a fost prezent și Tzancă Uraganul, un alt cântăreț de manele, în vogă printre tineri.

„Cel mai tare majorat pe 2022 a fost astăzi la Caransebes, la Mădălina! Nu-i șmecherie nici fiță, doar Țancă, Jador și Culiță”, a mai spus Culiță Sterp pe contul său de TikTok.

Declarația lui Culiță Sterp, după accidentul auto

Săptămâna trecută, Culiță Sterp a postat pe rețelele sociale un clip video în care a vorbit despre accidentul auto pe care l-a promovat în Cluj-Napoca. Vedeta și-a cerut scuze tuturor oamenilor cărora le-a greșit, subliniînd, totuși, că „nu este om fără greșeală”.

„Nu am fugit nicăieri, doar că mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece, chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat, atât lui cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior, pe toate planurile.

Vreau să îmi cer suze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și celor și familiei mele care a fost și este lângă mine, dar și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi, pentru cum sunt eu, cei care mă știu. Știu că am dezamăgit și nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că e om pe lumea asta fără greșală, absolut toți greșim.

Poate chiar a trebuit să fac asta ca viața să îmi iau toate învățăturile și să le duc mai departe. Pot să spun că mi-am promis mie că vor fi multe lucruri care se vor schimba în viața mea, în bine pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o puteam primi de la viață până acum ca să rămân cu picioarele pe pământ.

Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și pentru criticile pe care le-am primit pentru că au meritat Au fost pe bună dreptate. Eu pot doar să vă promit că voi rămâne aceelași om indiferent de situație, o să rămân doar cu mult mai multe lecții învățate pentru o viață mai bună.

Nu vă spun mai multe deocamdată. Vă doresc tot ce-i mai bun și vă mulțumesc celor care ați fost lângă mine”, a spus, miercuri, Culiță Sterp într-un clip video postat pe contul lui de TikTok.