Care este cel mai important proiect implementat în 2023 de către departamentul pe care îl coordonați?

Anul 2023 a fost, pentru noi, unul în care am reușit să concretizăm foarte multe proiecte, unele la care lucram de mult, altele care s-au ivit ca oportunități, pe care am încercat să le transformăm în avantaje pe termen lung. Am început cu achiziția a două aeronave noi, pe care le-am primit direct de pe linia de producție Airbus, aeronave de ultimă generație, cu capabilități extraordinare de operare. Acestea ne-au oferit nu doar capacitate suplimentară de transport, dar și un avantaj competitiv în distanțele pe care le putem acum parcurge fără escală.

Oricine cunoaște piața aviației comerciale, din ultimii doi ani, știe cât de mare este deficitul de aeronave și întârzierea în livrări, chiar pentru operatorii mari. Așadar, faptul că ne-am putut completa flota cu avioane pe care toate companiile și le-au dorit a fost pentru noi o reușită importantă.

Mai departe, am încheiat cu succes un minuțios proces de verificare și autorizare, din partea Departamentului Transporturilor din SUA. Am obținut Permisul de Operator Străin de Transport Aerian, adică dreptul de a opera zboruri către Statele Unite.

Noi aeronave

Ne-am completat flota cu prima aeronavă de mari dimensiuni, cu două culoare, Airbus A330. Întâmplător este și prima de acest tip înregistrată în România. După acest moment am devenit singurul operator aerian român care are și dreptul și aeronava pentru zboruri, fără escală, peste ocean. Așadar, am relansat, după exact 20 de ani, ruta directă București- New York. Fiecare etapă a acestui proces a fost o reușită în sine. De la faptul că am obținut dreptul de a ateriza pe aeroportul principal, JFK, la cele 4 curse săptămânale pentru care am primit aprobare.

Practic, am avut un an 2023 marcat de premiere, pentru noi și pentru piața aviației din România. Așa că atât din punct de vedere subiectiv, al efortului pe care eu și echipa l-am depus în fiecare dintre proiecte, dar și din punct de vedere al impactului în business, ar fi dificil să fac un clasament al importanței acestor reușite.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Având în vedere că suntem un start-up, cel mai important proiect este însăși compania pe care am reușit să o înființăm și să o dezvoltăm în ultimii trei ani. Am plecat pe acest drum în cel mai dificil moment din istoria aviației comerciale, în perioada pandemiei COVID-19. Atunci când toți operatorii aerieni se luptau să supraviețuiască. Proiecțiile privind întoarcerea traficului la valorile anterioare erau extrem de sumbre. Abia după doi ani de la fondarea companiei am avut parte de condiții de piață normale.

Mulți ar fi considerat poate acest context în care ne-am regăsit o piedică, pentru noi. Însă, a fost un test al rezilienței, al hotărârii și al capacității echipei. Așa că am reușit să găsim soluții, căi, mijloace nu doar să supraviețuim, dar și să construim. Anii de pandemie, deși extrem de complicați, ne-au dat timp pentru a pregăti creșterea. Am cumpărat aeronave noi, pus la punct o flotă pe care ne putem baza și am încheiat anul 2022 cu 800 mii de pasageri transportați.

În acea perioadă grea am creat o bază puternică. Iar 2023, primul an în condiții normale de trafic ne-a dus pe locul doi în topul companiilor aeriene românești, cu 2,5 milioane de pasageri, opt aeronave în flotă, 28 de destinații operate regulat și statutul de principal operator de charter pe piața locală.

Care sunt proiectele prevăzute pentru anul 2024?

În luna iunie inaugurăm zborurile către New York. Așadar mare parte a eforturilor noastre se va concentra pe consolidarea acestei rute. Mai departe, vrem să profităm de capacitatea de a opera zboruri fără escală pe distanțe lungi, pe care ne-o oferă aeronava long courier, și să deschidem și alte destinații la care românii nu au în acest moment acces cu un zbor direct. Evident, avem în plan și mai multe rute europene noi și, dacă perspectivele din acest moment se vor concretiza, noi aeronave în flotă.

Practic, ne menținem strategia de extindere, fără salturi majore, dar într-un ritm susținut. Avem grijă ca fiecare pas înainte pe care îl facem să plece de pe o fundație solidă, așadar atenția principală este la menținerea încrederii pe care pasagerii ne-au oferit-o până acum. Expansiunea rapidă este o pantă extrem de alunecoasă într-o piață competitivă precum cea în care activăm.

Care sunt cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimul an?

Aviația nu este niciodată un domeniu facil, așa că întâmpinăm provocări la fiecare pas. Atunci când livrezi servicii pentru milioane de clienți, sunt foarte multe variabile pe care trebuie să le iei permanent în calcul. În ultimul an, pe lângă efortul continuu de a recruta, forma și menține resursa umană de înaltă performanță, dar și de a păstra costurile sub control, astfel încât să prețurile să rămână la un nivel accesibil, am încercat să navigăm cât mai bine cauzele externe care cauzează întârzieri.

Fără zboruri anulate – este promisiunea noastră către pasageri așa că suntem datori tuturor celor care aleg să călătorească cu noi să ajungem la timp la destinație. Programul încărcat și deficitul de personal al aeroporturilor, grevele din multe locuri și alte situații greu de prevăzut nu fac întotdeauna această misiune ușoară.

Ce provocări ați avut în relația cu administrația locală sau centrală?

Într-o industrie atât de reglementată precum a noastră, faptul că operezi este, în sine, dovada că te supui obligațiilor impuse de autorități. Și eu personal, dar și mare parte dintre colegi, avem mulți ani de experiență în domeniu și știm cât de important este să respectăm regulile, în primul rând pentru siguranța pasagerilor.

Așadar, atât timp cât acesta este modul în care noi ne raportăm la autorități nu am avea de ce să întâmpinăm vreo provocare majoră. Evident, despre regimul fiscal poate discuta orice antreprenor, indiferent de industrie și, cred, indiferent de țară. Dar în ceea ce privește activitatea curentă avem cu autoritățile o relație onestă și transparentă.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Dincolo de calitatea de antreprenor, pe care o am de câțiva ani, profesia mea este cea de pilot. Politica noastră de personal este axată, în principal, pe tineri, la începutul carierei, cărora le oferim șansa să învețe. Așadar, am deseori ocazia de a-i sfătui direct. Așa cum le spun și lor, meseria de pilot îți pune pe umeri o răspundere cu care puține alte profesii au de-a face.

Nu ești doar responsabil pentru viața a mii de pasageri. Întreaga presiune a unui zbor în siguranță este numai a ta. Pasagerul nu trebuie să înțeleagă nici complexitatea și nici provocările pe care le ai de înfruntat. Decolăm și aterizăm cu zâmbetul pe buze.

Mulți ar fi poate tentați să spună că este nevoie de mult curaj. Realitatea e însă că e nevoie doar de extrem de multă pregătire. Un sfat scurt ar fi, îndrăzniți și fiți serioși. Și cred că același sfat se aplică și antreprenorilor la început de drum.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Pentru următorii ani piața se anunță deja în creștere. Sunt comenzi mari de aeronave care vor intra în flotele companiilor. Așa că va crește și capacitatea disponibilă, odată cu cererea. Pe măsură ce generațiile se schimbă, însă, asistăm și la o schimbare de mentalitate a pasagerului. Dacă în anii anteriori predominanți erau pasagerii care zburau pentru prima dată la vârsta adultă, vom avea de-a face cu o piață matură, formată în mare măsură din pasageri frecvenți, obișnuiți să călătorească mult, de la vârste fragede.

Și fac această precizare pentru că este un aspect care va schimba fundamental așteptările de la companiile aeriene. Cred că următoarea luptă va fi nu una a prețurilor ci, mai ales, una a calității serviciilor.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Investiție, dezvoltare, îmbunătățire. Poate pentru că motivația principală a unui pilot nu sunt banii ci satisfacția fiecărui zbor în siguranță. Am adus această mentalitate și în zona de business. Ne calculăm succesul nu în bani ci în număr pasageri, de aeronave în flotă, de destinații operate, de mile parcurse. Așa că ne raportăm la bani ca la un mijloc de crește celelalte valori.

Ce părere aveți despre micromanagement? Care sunt avantajele și dezavantajele lui?

Micromanagementul este, poate, păcatul fiecărui antreprenor. Este extrem de greu să lași din mână aspecte pe cale le consideri esențiale pentru buna funcționare a companiei. Pe de altă parte, însă, am reușit să înțeleg că această formă de control este și principala piedică în calea dezvoltării. Așa că am construit o echipă puternică, de profesioniști pe fiecare domeniu, în care am încredere că va lua cele mai bune decizii.