Italia pregătește un pachet de stimulare de 7 miliarde de euro pentru a reduce prețurile la energie

Sursă: Dreamstime

Pachetul de stimulare pregătit de guvernul condus de Mario Draghi are scopul de a limita impactul economic cauzat de războiul din Ucraina. În plus, Italia are planuri pentru a-și reduce dependența de gazul rusesc și dorește să accelereze implementarea energiei regenerabile.