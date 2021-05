Violențele se întețesc în Israel, iar țiuitul sirenelor anunță atacuri cu rachete din Gaza și exploziile interceptărilor din scutul Iron Dome. Mai exact, în cursul serii de marți, braţul armat al Hamas a anunțat că a lansat 130 de rachete, în direcţia Tel Aviv-ului.

Marea majoritate a rachetelor din Gaza au fost însă interceptate de sistemul israelian antirachetă Iron Dome, astfel că, ore în șir s-a auzit zgomotul sirenelor și sunetul interceptoarelor antirachetă.

Ambasada Israelului la București a avut și ea o reacție în acest sens și a postat marți seara pe Facebook un filmuleț care arată cum funcționează scutul antirachetă Iron Dome.

Potrvit sursei citate, scutul antirachetă a reușit să protejeze milioane de oameni, Hamas fiind responsabil în totalitate pentru aeastă escaladare.

„Iron Dome în acțiune, interceptând din zecile de rachete lansate în seara aceasta din Gaza către centrul Israelului. Hamas este responsabil pentru această periculoasă escaladare care amenință siguranța a milioane de copii, femei și bărbați din Israel”, acuză Ambasada.

De menționat este faptul că, înainte de ora locală 21:00 (ora 18:00 GMT), Hamas a anunţat că va lovi dur Israelul după ce forţele aeriene israeliene au distrus o clădire din Fâşia Gaza, Hanadi Tower, în care îşi aveau birourile lideri politici ai mişcării islamiste palestiniene Hamas. Imediat, sirenele au început să sune la Tel Aviv şi în oraşele din jur.

Astfel, începând de luni, aproximativ 500 de rachete au fost lansate de diferite grupuri palestiniene din Fâşia Gaza spre Israel, potrivit armatei israeliene. În ceea ce privește bilanțul, aceste lovituri aeriene s-au soldat până acum cu trei morţi şi zeci de răniţi în Israel.

Iron Dome a salvat viața israelienilor

Totuși, numărul victimelor ar fi putut fi mai mare în cazul în care sistemul antirachetă Iron Dome, al Israelului nu ar fi existat. Iron Dome este un sistem de apărare antiaeriană dezvoltat de firmele israeliene Rafael Advanced Defense Systems și Israel Aerospace Industries, cu sprijinul financiar și suportul tehnic al Statelor Unite.

Scutul a fost pus în funcțiune în anul 2011 și are rolul de opri rachetele cu rază scurtă de acțiune și proiectilele trase din Gaza.Totodată, în cazul amenințărilor cu rază medie și lungă de acțiune, inclusiv avioane, drone, rachete, Israelul are alte două sisteme separate, botezate „Praștia lui David” și „Săgeata”, scrie The Washington Post.

De menționat este faptul că, scutul Iron Dome are la bază un sistem de analiză radar pentru a depista o amenințare. Mai exact, acesta lansează un interceptor numai dacă proiectilul amenință să lovească zone populate sau infrastructură de bază.

Acești interceptori sunt lansați vertical, fie de unități mobile, fie din puncte fixe. Ei lovesc racheta în aer și produc o explozie care se vede ca o lumină pe cer, în momentul impactului.

Oficiali din domeniul apărării israeliene au declarat că partea hardware a sistemului nu a fost modificată de la punerea sa în funcțiune, în schimb au fost operate actualizări de software care au făcut sistemul mult mai performant.

Israelul este mulțumit de Iron Dome. Mai exact, autoritățile israeliene din domeniul apărării susțin că sistemul a oprit mii de rachete și proiectile să-și lovească țintele, având o eficiență de peste 90 la sută.

De cealaltă parte, experții sunt de părere că Hamas și Jihadul Islamic au zeci de mii de rachete care adesea sunt confecționate destul de rudimentar, doar din explozibil pus într-o carcasă metalică, la costuri mici, de câteva sute de dolari.

Asta în contextul în care marți seară, în doar o oră, peste 200 de rachete au lovit sudul Israelului. În zona Ashkelon, aflată chiar lângă Gaza, două persoane au fost ucise și trei rănite, lucru care confirmă faptul că Iron Dome este mai puțin eficient la o rază mai mică de 5 kilometri.

Totodată și analiștii au dubiile lor. Ei susțin că și grupările Hamas și Jihadul Islamic și-au adaptat sistemele lor de artilerie. Pe lângă acest aspect însă, Iron Dome a schimbat viața multor israelieni în ultimii ani, permițându-le să ajungă la o anumită normalitate, mai ales în zonele din sudul țării, care cândva trăiau sub teroarea tirurilor zilnice.

În ceea ce privește costul sistemului, acesta este destul de mic. Potrivit presei israeliene, în contextul în care reacționează numai în cazul unor amenințări specifice, are nevoie de mai puțini interceptori, iar acest lucru îl face atractiv și pentru alte guverne, inclusiv armata SUA, care a cumpărat deja două baterii.

Un interceptor ar costa în jur de 80.000 de dolari, precizează sursa citată.