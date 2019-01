Isărescu îl dă de gol pe Teodorovici! Cu ce a mințit ministrul

În cadrul unei conferinţe de presă, Mugur Isărescu a dezvăluit că nu a primit nicio invitaţie de la Finanţe pentru discuţii.

„Nu ştiu, nu am auzit sau am auzit, ca să zic aşa, prin piaţă. Dar aceste discuţii nu se fac la o şuetă, la televizor. Noi nu am primit deocamdată niciun fel de document”, a spus guvernatorul BNR, potrivit Adevarul.

Guvernatorul BNR a răspuns şi în legătură cu acuzaţiile lansate de ministrul de Finanţe, care a spus că „sunt presiuni agresive din partea BNR către bănci pentru a nu scădea ROBOR”.

„Întrebaţi-l pe dânsul ce a vrut să spună, nu ştiu ce a vrut să spună. Ce presiune, ăsta e instrumentul nostru, ce presiuni să facem. Ne jucăm cu asta? E principalul instrument de politică monetară. Asta e o aiureală, că am făcut noi presiuni”, a spus Isărescu.

Eugen Teodorovici a declarat că îi aşteaptă pe Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR) şi pe preşedintele Asociaţiei Române a Băncilor, să disute despre cum se va aplică taxa pe activele bancare. Mai mult decât atât Teodorovici a lansat o serie de acuzaţii la adresa BNR.