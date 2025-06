România trebuie să acorde o atenție deosebită modului în care gestionează datoria publică și responsabilitatea fiscală. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a subliniat recent că menținerea stabilității macroeconomice pe termen lung este strâns legată de modul în care autoritățile reușesc să păstreze încrederea investitorilor prin politici fiscale credibile și eficiente.

Potrivit lui Isărescu, lumea se confruntă în continuare cu efectele pandemiei, dificultățile tranziției către surse energetice sustenabile, precum și cu tensiuni geopolitice ce adaugă presiune asupra costurilor de finanțare. În acest climat complex, țările europene și nu numai trebuie să se concentreze pe consolidarea rezilienței economice și pe adoptarea unor strategii fiscale care să asigure sustenabilitatea datoriilor.

Pentru România, această provocare devine tot mai stringentă. Gestionarea riscurilor fiscale este vitală pentru a evita dezechilibrele care ar putea pune în pericol dezvoltarea pe termen lung. În acest sens, guvernatorul BNR a evidențiat importanța unei politici fiscale clare și transparente, capabile să controleze costurile împrumuturilor publice și să păstreze stabilitatea economică.

Această perspectivă a fost prezentată în cadrul unei conferințe organizate de Banca Națională, în colaborare cu Institutul Bruegel, un think tank european de prestigiu, cunoscut pentru analizele sale obiective și aprofundate în domeniul politicilor economice.

Fondat în 2005, Bruegel se dedică promovării unor soluții bazate pe date și dezbateri deschise, contribuind la conturarea unor politici economice sustenabile la nivel european.

Pentru România, echilibrul între responsabilitatea fiscală și nevoia de creștere economică trebuie să fie o prioritate, iar o politică fiscală credibilă reprezintă fundamentul pentru a asigura încrederea piețelor și stabilitatea pe termen lung.

”Peisajul economic global trece prin schimbări semnificative. Guvernele din întreaga lume continuă să se confrunte cu moștenirile pandemiei, tranziția energetică, implicațiile tensiunilor geopolitice și costurile în creștere ale capitalului.

În acest context, problemele legate de datoria publică, responsabilitatea fiscală și reziliența economică pe termen lung au devenit prioritare în politica publică. Pentru România, problema sustenabilității datoriei este mai presantă ca niciodată.

Credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung.

În acest context, înțelegerea și gestionarea riscurilor fiscale sunt esențiale pentru protejarea dezvoltării și rezilienței țării’, a spus Mugur Isărescu, miercuri, la prezentarea cu tema ‘Debt sustainability and fiscal risks in the EU’, susținută de către Jeromin Zettelmeyer, directorul Institutului Bruegel, la BNR