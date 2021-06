O femeie în vârstă de 60 de ani din statul american Florida a suferit şocul vieţii ei în acest weekend, când a mers la un bancomat.

Julia Yonkowski locuieşte în Largo, Florida şi a mers, sâmbătă, la un bancomat, pentru a scoate 20 de dolari. Ea şi-a verificat şi soldul contului şi a rămas cu gura căscată: avea nu mai puţin de 999.985.855,94 de dolari, adică aproape un miliard de dolari, scrie presa locală din Florida.

În doar câteva ore, femeia a devenit o adevărată celebritate, fiind asaltată de jurnalişti şi de posturile tv.

Femeia este decisă să procedeze în mod corect şi a încercat, întreg weekend-ul, să contacteze banca la care are deschis contul, pentru a putea înapoi banii pe care i-a primit din greşeală.

Din păcate, robotul telefonic nu a reuşit să identifice problema pe care femeia o reclama, astfel că nu a fost direcţionată către un operator uman.

Julia Yonkowski spune că îşi doreşte doar ca banii să fie luați din contul ei cât mai curând, ca să poată dormi liniștită.

Pentru moment, nu se ştie ce eroare a dus la transferul de aproape un miliard de dolari în contul femeii din Florida.

