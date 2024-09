Ionuț Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a subliniat marți că acest lucru nu este o opțiune nici pentru PNL, nici pentru PSD. Stroe a adăugat că tensiunile dintre cele două formațiuni au început să se reducă.

Ionuț Stroe a declarat, la Parlament, că tensiunile dintre PNL și PSD au început să se diminueze. El a menționat că discuțiile din cadrul coaliției au ajutat la detensionarea situației.

Stroe a subliniat că ambele partide trebuie să aibă maturitatea de a depăși orice provocări. Potrivit acestuia, funcționarea guvernării este o obligație, nu o alegere. Această poziție rămâne valabilă, chiar și după atacurile recente ale PSD împotriva PNL, făcute la Congres.

Ionuț Stroe a recunoscut că PNL și PSD au viziuni ideologice diferite și interese electorale distincte în această toamnă. El a admis că vor exista și alte momente de competiție între cele două partide.

Cu toate acestea, a subliniat că aceste conflicte nu ar trebui să afecteze negativ guvernarea. Stroe a adăugat că niciunul dintre cele două partide nu își poate permite să pericliteze funcționarea Guvernului.

Săptămâna trecută, pe 29 august, liderii PSD și PNL s-au întâlnit într-o ședință a coaliției de guvernare, prima după ce Ciolacu și Ciucă au devenit rivali în cursa prezidențială și după schimburile recente de atacuri dintre cele două partide.

Coaliția de guvernare a decis să ridice pragul de impozitare a pensiilor de la 2.000 la 3.000 de lei printr-un proiect de lege aflat deja în Parlament, la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițial, premierul Marcel Ciolacu anunțase că măsura va fi adoptată printr-o Ordonanță de urgență, având în vedere că Parlamentul era în vacanță.

În aceeași săptămână, liderul PNL, Nicolae Ciucă, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care sunt gestionate lucrurile în coaliție, menționând că nu a fost invitat la întâlnirile recente și că nu a participat la ele timp de un an.

„De un an de zile nu am fost prezent pentru că nu am fost invitat. S-a lăsat guvernul pe persoană fizică. Eu îi invitam pe toți. Totuși, suntem parteneri de coaliție. Așa este în politică. … Este guvernul țării, nu este guvernul nimănui. Comisar, pensii – nu s-au luat decizii în coaliție.

Coaliția nu se rupe din cauza nevoii de stabilitate. Am fost obligat să fac coaliție cu PSD. Mi-aș fi dorit să avem un Guvern de dreapta”, a declarat Ciucă.