Nicolae Ciucă subliniază că, în viziunea sa prezidențială, aceste două aspecte sunt esențiale și constituie baza pentru orice strategie, fie că este vorba de una sectorială sau de una generală la nivel național.

”Securitatea şi siguranţa cetăţenilor sunt cele mai importante aspecte în crearea de strategii, indiferent de domeniul vizat. Aceasta a fost ideea principală pe care am prezentat-o în intervenţia mea din cadrul conferinţei ”24 trends for 2024”. Concentrând activitatea guvernului în jurul acestor două deziderate, ca prim-ministru, am putut preveni o penurie de carburanţi sau de alimente, în perioada în care România s-a lovit de mai multe crize suprapuse din domenii precum energie, alimentaţie publică, sănătate sau apărare. La predarea mandatului de premier, am lăsat ţării o situaţie stabilă şi echilibrată”, a transmis Nicolae Ciucă.