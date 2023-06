PNL nu a promovat un astfel de proiect de lege

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a declarat luni că este amuzant să fie atribuite PNL-ului inițiative legislative care se repetă în mod constant. Referindu-se la un proiect de lege care să asigure pensii speciale vreunei categorii de bugetari, acesta a punctat că liberalii nu a susținut niciodată așa ceva, contrar altor partide.

„Este chiar amuzant să îţi asumi paternitatea unor proiecte legislative care practic se repetă. Ştiţi foarte bine, am avut numeroase inițiative privind eliminarea regimului special al pensiilor parlamentarilor, PNL niciodată nu a promovat un proiect de lege care să asigure pensii speciale vreunei categorii de bugetari, ba din contra, alţii au făcut acest lucru. E absolut normal să reacţionăm când suntem indicaţi ca cei care am deţinut puterea şi nu am finalizat eliminarea acestor pensii când noi am încercat de trei ori eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor şi CCR le-a întors”, a spus Ionuţ Stroe la Prima News.

E foarte important să lucrăm împreună

El a punctat importanța colaborării între diferitele partide politice pentru realizarea unor proiecte legislative relevante, chiar dacă există diferențe și rivalități istorice între ele.

„Eu cred că în felul ăsta, cu proiecte de genul celor pe care le-am promovat şi le vom promova în viitorul apropiat, putem să reclădim aş putea spune încredere în clasa politică şi în instituţiile din România. E foarte important să lucrăm împreună pentru că, proiecte precum cel de astăzi nu vor putea fi promovate cu siguranţă.

Apropos de relaţia cu PSD, chiar dacă există anumite lucruri inerente, suntem două partide diametral opuse pe scena politică, suntem două partide cu un istoric şi o rivalitate cunoscute, dar de data aceasta am căzut de acord că avem un program de guvernare care scrie modul în care lucrăm”, a mai afirmat Stroe.

Toate partidele au vrut eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari

În ceea ce privește votul din Parlament legat de eliminarea pensiilor speciale pentru parlamentari, purtătorul de cuvânt al PNL a spus că „nu ştie cine şi-ar fi permis ca astăzi să voteze împotrivă sau să refuze un asemenea vot”.

„La nivel declarativ, toate partidele politice doreau eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor”, mai spus Ionuț Stroe, el arătând că s-a ţinut cont şi de observaţiile CCR şi asta a făcut să aibă această majoritate conjuncturală astăzi în Parlament.