Totodată, Ion Țiriac a lansat și o provocare tuturor celor care vor să se alăture cauzei. Președintele Federației Române de Tenis va distribui 30 de mingi de tenis cu autograf, care vor ajunge la diverse personalități din lumea sportului și nu numai. Acestea, la rândul lor, vor semna mingea și vor face o donație în spirjinul celor afectați de incendiu.

Prima personalitate către care a plecat provocarea, direct de la Ion Țiriac, este Simona Halep, care a primit una din mingile campaniei chiar pe terenurile de la Open-ul Australian. Challenge-ul lansat de Ion Țiriac începe cu cei mai valoroși jucători români de tenis ai momentului, Simona Halep și Horia Tecău, urmând ca toți cei care vor să se alăture campaniei de solidaritate să doneze și să posteze un mesaj folosind hashtag-ul #AustralianOpenHeart.

Mesajul de lansare a campaniei

„Australia trece prin cea mai mare catastrofă naturală a ultimilor zeci de ani. Focul continuă, iar Australia are nevoie de ajutorul nostru. Fundația Țiriac a donat astăzi încă 100 000 de dolari australieni Fundatiei Austalian Tennis Open, care o să folosească acești bani pentru ajutorarea victimelor, in special a copiilor afectati. Australia are nevoie de ajutor, hai să fim o inimă cu ea”, a spus Ion Țiriac în mesajul de lansare a campaniei.

Australia se confruntă de trei luni cu puternice incendii de vegetaţie, care au provocat atât pierderi de vieți omenești, cât și pagube materiale, fiind distruse peste 2.000 de locuinţe şi zeci de mii de hectare de teren.

Pentru informații suplimentare despre campania Australian Open Heart și donații puteți accesa website-ul www.australianopenheart.com.

