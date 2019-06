Ion Tiriac a amenintat ca va demonta pationarul pe care l-a construit la Otopeni. El este suparat ca acesta poate fi demolat de autoritati. Calea ferata proiectata pentru a lega aeroportul Otopeni de Bucuresti trece chiar in dreptul patinoarului lui Tiriac. Acolo, omul de afaceri ar vrea sa construiasca si un campus sportiv.

Ion Tiriac a sustinut ca va face campusul doar daca lucrarile vor fi sistate. In caz contrar, miliardar a amenintat ca va demonta pationarul si-l va dona ungurilor sau sarbilor.

„Daca nu imi face trenul peste patinoar, pe care trebuie sa-l demontez in momentul ala, pentru ca nu pot lasa trenul peste terenul meu de hochei, il demontez si il fac cadou sarbilor, maghiarilor, cuiva prin jur, atunci incep sa fac campusul pe care l-am vrut eu pentru marea universitate. Acum o sa ma limitez la Universitatea de Sport. Si fac Universitatea de Sport, o scot din grajdurile regale si le fac in rand. Din patinoar vine in rand piscina olimpica, iar caldura pe care patinoarul o arunca afara o bag direct in apa, am invatat asta tot de la maghiari. Dupa care sala de gimnastica a Nadiei, si tot asa. Atentie, totul pentru tineret”, a spus Ion Tiriac pentru GSP.

