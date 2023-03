Jucătorul profesionist din Serbia a dezvăluit că i-a făcut o ofertă miliardarului român de cumpărare a licenței turneului Serbia Open, desfășurat în 2021 și 2022 la Belgrad. Totuși, Ion Ţiriac a refuzat oferta de la Novak Djokovic.

„În primul rând, trebuie să spun că licența nu este a noastră. Am închiriat-o de la proprietarul ei, Ion Țiriac, iar acum o vrea înapoi. Am dorit să cumpărăm licența, să găzduim turneul din Serbia pentru mulți ani de acum încolo, pentru că am avut succes, mulți oameni în tribune, ATP ne-a dat note excelente pentru toate eforturile, dar nu avem prea multe de făcut atunci când proprietarul nu vrea să vândă licența. Trebuie să respectăm asta”, a declarat Novak Djokovic, conform tennismajors.com

Capitala României va găzdui din nou un turneu ATP din 2024

Trebuie menționat că Ion Țiriac l-a refuzat pe Novak Djokovic deoarece, din 2024, capitala României va găzdui din nou un turneu ATP.

„Eu încerc să ajung la un turneu 500 ATP, având în vedere că turneul de la Belgrad ar trebui să se întoarcă în România în 2024. Mai mult de atât, fiind proprietarul unei jumătăţi a turneului din Elveţia, de la Geneva, oarecum sunt de acord cu ATP că dacă le dau două turnee de 250 pot obţine unul de 500. Nu am încă două de 250, am unul şi jumătate, încerc să fac rost şi de jumătatea cealaltă”, a explicat Ion Ţiriac, potrivit sursei menționate.

Amintim că Djordje Djokovic, fratele liderului ATP, este directorul turneului Serbia Open, aceeași competiție de categorie ATP 250 organizată în trecut la București, sub numele de „Năstase – Țiriac Trophy”, pe care omul de afaceri a mutat-o la Budapesta, iar apoi la Belgrad din cauza stării de degradare a Arenelor BNR.

Novak Djokovic este campion pentru a zecea oară la Australian Open

Amintim că tenismenul sârb Novak Djokovic a câștigat pentru a zecea oară Australian Open. Novak Djokovic s-a impus în fața grecului Stefanos Tsitsipas cu 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), după 2 ore și 56 de minute de joc pentru a zecea oară la Melbourne, adjudecându-și astfel cel de-al 22-lea titlu de mare șlem al carierei și egalându-l pe Rafael Nadal, în topul clasamentului care numără reușitele de Grand Slam.

Aceasta a fost a doua finală pe care Djokovic și Tistispas au disputat-o, după cea de la Roland Gaross din 2021.